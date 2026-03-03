A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
Nincs nyugalom: ez történt keddre virradó éjszaka a Közel-Keleten
Folytatódtak a támadások a keddre virradó éjszaka és hajnalban a Közel-Keleten az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján.
Az izraeli hadsereg beszámolója szerint Irán több rakétát indított a zsidó állam felé, de mindegyiket sikerült még a levegőben megsemmisíteni. Irán eközben több térségbeli országot is célba vett: támadta a szaúdi fővárost, Rijádot, több szíriai várost, köztük Damaszkuszt, illetve Kuvaitvárost és a katari Dohát.
Hajnalban kisebb tűz ütött ki az Egyesült Államok rijádi nagykövetségén dróntámadás következtében. A szaúdi védelmi minisztérium közleménye szerint két drón találta el a diplomáciai épületet, aminek következtében "korlátozott" mértékű tűz ütött ki és nem túl nagy anyagi kár keletkezett. A nagykövetségen nem tartózkodott senki a támadás idején. A szaúdi védelmi minisztérium közlése szerint hajnalban 8 drónt sikerült lelőni Rijád közelében.
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban az mondta, hogy hamarosan megtudják, mi lesz a válasz a rijádi nagykövetség elleni támadásra. Az izraeli hadsereg a beszámolója szerint kedd hajnalban megsemmisítette Irán kommunikációs központját Teheránban. A támadás előtt egy órával a hadsereg perzsa nyelven figyelmeztetést tett közzé az X közösségi platformon, felszólítva az Evin negyedben található állami rádió és televízió központjának közelében lakókat otthonaik azonnali elhagyására. Az izraeli hadsereg hajnalban támadást intézett az Iránbarát Hezbollah síita szervezet bejrúti célpontjai ellen.
A hadsereg szerint a Hezbollah katonai létesítményeit, köztük fegyverraktárait célozta. Találat érte továbbá az al-Manar televízióállomást Bejrútban. Az izraeli hadsereg eközben felszólította a Bejrút déli részén élőket, hogy azonnal hagyják el otthonaikat, mert a térségben légicsapás várható a Hezbollah két létesítménye ellen.
2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot.
Hartyányi Orsolyával a WOLT hazai vezetőjével az ételkiszállítás jelenéről és jövőjéről beszélgettünk.
A magyar vállalkozásoknak lesz idejük alkalmazkodni az AI-val kapcsolatos új rendelkezésekhez, mivel a legtöbb szabály csak 2026 augusztusától lép életbe.
Volt, aki hatalmas alkut kötött, más komoly kritikák után maradt befektető nélkül a Cápák között legújabb adásában.
Figyelmeztet a NAV: ezt ma éjfélig tehetik meg az egyéni vállalkozók - Utána hiába is próbálkoznak, nem fog működni
Az egyéni vállalkozók február 19-től a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) a Vállalkozói Ügysegéddel intézhetik a tevékenységüket érintő bejelentéseiket.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026. márciusban, hol lesz NAV-ellenőrzés.
A könyvelése és adóbevallásai több ponton nem tükrözték a valóságot, sőt még az általa teljesített adatszolgáltatásokkal sem egyeztek meg.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a sóskúti Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyes anyagokkal végzett tevékenységét.
A K&H kkv bizalmi index 2025 negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya.
Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!
A pénzügyőrök a sofőrt a vezetéstől eltiltás megsértése és a kétes eredetű okmány miatt további eljárás lefolytatására átadták a rendőrség munkatársainak.
Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”.
A NAV ellenőrzési terv szerint 2026-ban többek közt rendezvényszervezők, futárcégek, e-kereskedelmi platformok, de bevételeiket eltitkoló influenszerek is célkeresztbe kerülnek.
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Volt, ahol a jövőkép, máshol a cégértékelés akasztotta meg a dealeket a Cápák közöttben.
Közvetve ugyan, de erőteljesen támogatja a lakásépítést az Otthon Start hitel is.
Az idei évre vonatkozó előrejelzésük szerint az eredmény elérheti az 1,5 milliárd dollárt.
A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.
Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.