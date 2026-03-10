A nagy múltú fényforrásgyártó megmaradt ingatlanjaira március 20-tól lehet licitálni.
Hogy mennyi?! Nem vicc, ennyi pénzt csaltak ki kamu történetekkel egy gyanútlan magyartól: felfogni is nehéz
Két nagykőrösi nő ellen emelt vádat az ügyészség: egyikük álprofilokkal és kitalált történetekkel több mint 218 millió forintot csalt ki ismerőseitől, a másik pedig bankszámlájával segítette a csalássorozatot, a pénz nagy részét szerencsejátékra költötték.
Egy fiatalabb, munkanélküli vádlott 2021-ben határozta el, hogy kitalált személyek magánéleti és egészségügyi problémáira hivatkozva rendszeresen pénzt kér ismerőseitől, amelyet nem áll szándékában visszafizetni. Ehhez egy ismert közösségi oldalon több álprofilt hozott létre, hogy hihetőbbé tegye történeteit - közölte a bűntény részleteit az ügyészség.
Első áldozata egy boltot üzemeltető, közel nyolcvanéves ismerőse volt. A hamis profilokról 2021 tavaszától kezdve üzeneteket küldött az idős nőnek, amelyekben anyagi nehézségekre, betegségekre, kórházi kezelésekre és halálesetekre hivatkozva kért tőle pénzt. Az együttérző, segíteni akaró sértettől végül több mint 205 millió forintot csalt ki. Egy másik ismerősétől hasonló módszerrel további 13 millió forintot szerzett meg.
A csalásból származó pénzt a két vádlott rövid időn belül felélte, jelentős részét szerencsejátékra fordították.
Az ügyészség a fiatalabb nővel szemben két rendbeli, minősített csalás bűntette miatt végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Társával szemben minősített pénzmosás miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól.
A Cápák között legújabb epizódjában a legtöbb pitch végül befektetés nélkül zárult, az est egyetlen üzletét egy különleges turisztikai vállalkozás vitte el.
Érik az újabb gyárbotrány Magyarországon? Súlyos dolgok derültek ki a Dunai Vasmű tulajdonosáról - több környező országban óriási károkat okoztak
A Liberty Steel jelenleg a brit–indiai üzletember, Sanjeev Gupta érdekeltsége.
Elképesztő, hová rejtette a csempészett árut ez a hajdú-bihari ügyeskedő: ezt hogy bírták ki a NAV ellenőrök röhögés nélkül?!
"Előzetes bűnügyi kockázatelemzés alapján felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű jövedéki terméket tartanak".
Fogyasztói jogokat kapnak a mikro-, kis- és középvállalkozások több jogszabály-módosításának köszönhetően
A Covid teljesen a feje tetejére állította a hazai taxis piacot, az elmúlt években pedig a klasszikus taxis cégek közül csak kettő tudott állva maradni.
Folytatódtak a támadások a keddre virradó éjszaka és hajnalban a Közel-Keleten az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján.
2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot.
Hartyányi Orsolyával a WOLT hazai vezetőjével az ételkiszállítás jelenéről és jövőjéről beszélgettünk.
A magyar vállalkozásoknak lesz idejük alkalmazkodni az AI-val kapcsolatos új rendelkezésekhez, mivel a legtöbb szabály csak 2026 augusztusától lép életbe.
Volt, aki hatalmas alkut kötött, más komoly kritikák után maradt befektető nélkül a Cápák között legújabb adásában.
Figyelmeztet a NAV: ezt ma éjfélig tehetik meg az egyéni vállalkozók - Utána hiába is próbálkoznak, nem fog működni
Az egyéni vállalkozók február 19-től a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) a Vállalkozói Ügysegéddel intézhetik a tevékenységüket érintő bejelentéseiket.
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon márciusban: itt állnak lesben az ellenőrök, erre harapnak most
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a 2026. márciusban, hol lesz NAV-ellenőrzés.
A könyvelése és adóbevallásai több ponton nem tükrözték a valóságot, sőt még az általa teljesített adatszolgáltatásokkal sem egyeztek meg.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a sóskúti Dongwha Electrolyte Hungary Kft. veszélyes anyagokkal végzett tevékenységét.
A K&H kkv bizalmi index 2025 negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya.
Elképesztő sztorikkal állt elő a lebukott kamionos: ezt hogy bírták ki a NAV-ellenőrök röhögés nélkül?!
A pénzügyőrök a sofőrt a vezetéstől eltiltás megsértése és a kétes eredetű okmány miatt további eljárás lefolytatására átadták a rendőrség munkatársainak.
Az ellenőrzésbe két szolgálati kutya, Ágika és Aramisz is „bekapcsolódott”.
A NAV ellenőrzési terv szerint 2026-ban többek közt rendezvényszervezők, futárcégek, e-kereskedelmi platformok, de bevételeiket eltitkoló influenszerek is célkeresztbe kerülnek.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
