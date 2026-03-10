Hogy mennyi?! Nem vicc, ennyi pénzt csaltak ki kamu történetekkel egy gyanútlan magyartól: felfogni is nehéz

Két nagykőrösi nő ellen emelt vádat az ügyészség: egyikük álprofilokkal és kitalált történetekkel több mint 218 millió forintot csalt ki ismerőseitől, a másik pedig bankszámlájával segítette a csalássorozatot, a pénz nagy részét szerencsejátékra költötték.

Egy fiatalabb, munkanélküli vádlott 2021-ben határozta el, hogy kitalált személyek magánéleti és egészségügyi problémáira hivatkozva rendszeresen pénzt kér ismerőseitől, amelyet nem áll szándékában visszafizetni. Ehhez egy ismert közösségi oldalon több álprofilt hozott létre, hogy hihetőbbé tegye történeteit - közölte a bűntény részleteit az ügyészség.

Első áldozata egy boltot üzemeltető, közel nyolcvanéves ismerőse volt. A hamis profilokról 2021 tavaszától kezdve üzeneteket küldött az idős nőnek, amelyekben anyagi nehézségekre, betegségekre, kórházi kezelésekre és halálesetekre hivatkozva kért tőle pénzt. Az együttérző, segíteni akaró sértettől végül több mint 205 millió forintot csalt ki. Egy másik ismerősétől hasonló módszerrel további 13 millió forintot szerzett meg.

A csalásból származó pénzt a két vádlott rövid időn belül felélte, jelentős részét szerencsejátékra fordították.

Az ügyészség a fiatalabb nővel szemben két rendbeli, minősített csalás bűntette miatt végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Társával szemben minősített pénzmosás miatt felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól.