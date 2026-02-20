2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hamarosan durván kilőhet Magyarország húzóágazata: ekkora felívelést várnak a szakértők
Vállalkozás

Hamarosan durván kilőhet Magyarország húzóágazata: ekkora felívelést várnak a szakértők

Pénzcentrum
2026. február 20. 14:32

A visszaeső lakásépítés az építőipar nagy átfutási ideje miatt valójában egy poszttraumás szindróma. Most a 2022-23-as nagy infláció okozta bizonytalanságot érzékeljük, de 2026 már felívelést hozhat - fejtette ki véleményét Juhász Attila, az Újház Zrt, és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke a KSH adataira reflektálva.

A tavalyinál is kevesebb, mindössze 12062 lakást adtak át Magyarországon 2026-ban, de még így is számottevően többet, mint 2012 és 2016 között. Az akkori mély és tartós visszaesés a 2008-as nagy pénzügyi válság, és a devizahitel törlesztőrészletek elszállása után évvekkel kezdődött, és csak 8 évvel később ért véget. A 2022-23-as nagy infláció hasonló sokként érte a magyar lakosságot, ennek hatása a mostani gyenge adat, de 2026-ra már lendületes felívelésre lehet számítani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiadott építési engedélyek és az építőanyag kereskedésekbe befutó ajánlatkérés alapján azt lehet mondani, hogy a korábbi fellendülésekkel ellentétben mostaniban nagyobb szerepet játszhatnak a nagy társasházi projektek. A kiadott engedélyek adatai alapján a családiházak most 25-30 százalékot képviselhetnek a közeljövőben induló építkezések között, a covid utáni fellendülésben ez az arány még 45 százalék volt.

A társasház építések malmára hajtja a vizet a gyorsított engedélyezési eljárás és az is, hogy márciustól a bankok már az íróasztalról eladott új építésű lakásokat is hitelezhetik, ami jelentős finanszírozási könnyebbséget jelent a vevőknek és a fejlesztőknek egyaránt.

Közvetve ugyan, de erőteljesen támogatja a lakásépítést az Otthon Start hitel is. Az utolsó negyedévben a bankok által megítélt 800 milliárd forint lakáshitelből 91 milliárdot már új lakás vásárlásra, valamint építésre és bővítésre fogadtak be a bankok.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A fennmaradó 700 milliárdot használtlakás vásárlásra fordíthatják a vevők, de ennek is van kisugárzása az újlakás piacra, hiszen az eladók gyakran fordulnak az új építésű lakások felé.

A társasházi projekteknek kedvez az is, hogy a használt és az új lakások ára közötti olló jócskán összezárult 2025-ben. 2026-ban mindezek nyomán 25000 új lakás építése indulhat el, de ennél kevesebb fejeződhet be.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #lakáshitel #lakás #építőipar #társasház #lakáspiac #magyarország #építkezés #bankok #otthon start #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:23
15:16
15:03
14:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
2026. február 20.
Magyarok tízezrei kerültek brutális adósságspirálba: esélyük sincs kitörni a csapdából
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ilyen akció kevés van a Lidl-ben: filléres szupergép érkezett a polcokra
2
1 hónapja
Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
3
3 hete
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
4
1 hónapja
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
5
4 hete
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök még januárban és februárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:31
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:16
2 millió egy éjszaka: elképesztő luxusban nyaralt Bódi Csabi és felesége egy hétig
Agrárszektor  |  2026. február 20. 14:32
Támogatás jöhet a rettegett kór ellen: ezekre kell készülni a gazdáknak idén
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel