Hamarosan durván kilőhet Magyarország húzóágazata: ekkora felívelést várnak a szakértők

A visszaeső lakásépítés az építőipar nagy átfutási ideje miatt valójában egy poszttraumás szindróma. Most a 2022-23-as nagy infláció okozta bizonytalanságot érzékeljük, de 2026 már felívelést hozhat - fejtette ki véleményét Juhász Attila, az Újház Zrt, és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke a KSH adataira reflektálva.

A tavalyinál is kevesebb, mindössze 12062 lakást adtak át Magyarországon 2026-ban, de még így is számottevően többet, mint 2012 és 2016 között. Az akkori mély és tartós visszaesés a 2008-as nagy pénzügyi válság, és a devizahitel törlesztőrészletek elszállása után évvekkel kezdődött, és csak 8 évvel később ért véget. A 2022-23-as nagy infláció hasonló sokként érte a magyar lakosságot, ennek hatása a mostani gyenge adat, de 2026-ra már lendületes felívelésre lehet számítani.

A kiadott építési engedélyek és az építőanyag kereskedésekbe befutó ajánlatkérés alapján azt lehet mondani, hogy a korábbi fellendülésekkel ellentétben mostaniban nagyobb szerepet játszhatnak a nagy társasházi projektek. A kiadott engedélyek adatai alapján a családiházak most 25-30 százalékot képviselhetnek a közeljövőben induló építkezések között, a covid utáni fellendülésben ez az arány még 45 százalék volt.

A társasház építések malmára hajtja a vizet a gyorsított engedélyezési eljárás és az is, hogy márciustól a bankok már az íróasztalról eladott új építésű lakásokat is hitelezhetik, ami jelentős finanszírozási könnyebbséget jelent a vevőknek és a fejlesztőknek egyaránt.

Közvetve ugyan, de erőteljesen támogatja a lakásépítést az Otthon Start hitel is. Az utolsó negyedévben a bankok által megítélt 800 milliárd forint lakáshitelből 91 milliárdot már új lakás vásárlásra, valamint építésre és bővítésre fogadtak be a bankok.

A fennmaradó 700 milliárdot használtlakás vásárlásra fordíthatják a vevők, de ennek is van kisugárzása az újlakás piacra, hiszen az eladók gyakran fordulnak az új építésű lakások felé.

A társasházi projekteknek kedvez az is, hogy a használt és az új lakások ára közötti olló jócskán összezárult 2025-ben. 2026-ban mindezek nyomán 25000 új lakás építése indulhat el, de ennél kevesebb fejeződhet be.