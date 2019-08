Ezt kevesen tudják: így lehet sokkal olcsóbb és biztonságosabb az autózás

Az autózás kényelmes közlekedési mód, de költséges és a legtöbb esetben környezetszennyező is. Sokszor apróságnak tűnő tényezők befolyásolják, hogy egy hónapban mennyit költünk az autónk fenntartására, ám a nyaralással és a közelgő iskolakezdéssel járó kiadások miatt most különösen fontos lehet, hogy figyeljünk ezekre.

A költségeinkre hatással lehet a vezetési stílus, hogy fokozatosan gyorsítunk/lassítunk-e, vagy hogy mennyire vezetünk biztonságosan. Bár az üzemanyagárakra nincs befolyásunk, arra odafigyelhetünk, hogy hogyan vezetünk és tartjuk karban járművünket. Megfelelő autóhasználati szokásokkal többet spórolhatunk, mint gondolnánk, és a környezetbarát autózással jelentősen hozzájárulhatunk a légszennyezés csökkentéséhez is. A LeasePlan tudatos vezetőknek szóló tippjeivel nemcsak egyéni, de céges szinten is könnyen és gyorsan elsajátíthatjuk ezeket a szokásokat.

Tervezze meg az útvonalat

Az útvonal előzetes megtervezésével optimalizálhatja azutazását. Válassza ki a legrövidebb és legkevésbé forgalmas utat! Ebben számos applikáció a segítségére lehet, pl. a Google Maps, a MAPS.ME vagy a Waze.

Vezessen higgadtan

Ha agresszíven vezet, pl. gyorsan hajt, illetve hirtelen gyorsul és fékez, jócskán pazarolja az üzemanyagot. Az ilyen vezetési stílus autópályán akár 15-30 százalékkal, normál közúti forgalomban pedig 10-40 százalékkal is megnövelheti a fogyasztást. A higgadt, ésszerű vezetés a spóroláson túl magára és a környezetére nézve is biztonságosabb.

Tartsa be a sebességhatárokat

Minden autó optimális munkapontja különbözik, és ez minden esetben függ az adott pillanatnyi üzemeltetési és környezeti jellemzőktől is. Azonban az előírt sebességlimit betartásával minimalizálni tudjuk a gyorsításokból eredő megnövekedett teljesítményt, így az ebből fakadó üzemanyag-felhasználást és a károsanyag-kibocsátást.

Szabaduljon meg a felesleges csomagoktól

Tudta, hogy minden plusz 20 kg 1százalékkal növeli az üzemanyag-költségeket? Amikor csak teheti, kerülje a felesleges csomagokat a kocsiban, főleg a nehezeket. Egy hosszú utazáshoz kézenfekvő megoldásnak tűnhet a tetőbox használata, ez azonban növeli a légellenállást és ezáltal az üzemanyag-fogyasztást is: városban 2-8százalékkal, autópályán pedig sebességtől függően akár 25 százalékkal is megdobhatja a költségeket, ami kilométerenként 2 forintos plusz kiadást jelent. Ha mégis a tetőbox a megoldás, mindig szerelje le, amikor nem használja.

Kerülje a városi autózást

Amikor csak lehet, kerülje a városi autózást és inkább szálljon buszra vagy pattanjon biciklire. Ez főleg rövid utak esetében fontos, mivel ilyenkor az autó akár kétszer annyit fogyaszthat, mint országúton. Így a környezetet is kevésbé terheli.

Ne járassa feleslegesen az autót

A nagyvárosi forgalomban eltöltött idő átlagosan 10-30%-ában feleslegesen üzemel a motor. A motor álló helyzetben való járatása óránként akár 2 liter üzemanyag pazarlásával is járhat motormérettől és légkondihasználattól függően. Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése és a károsanyag-kibocsátás minimalizálása céljából fejlesztett start-stop rendszerek már odafigyelnek Ön helyett. Ezek hiányában állítsa le a motort, amikor épp nem halad, hiszen másodpercek alatt újraindíthatja, ha szükséges.

Tartsa karban a motort

Egy megfelelő emissziós értékekkel rendelkező motor üzemanyag-fogyasztása és teljesítménye is optimális. Ám egy régi vagy meghibásodott motor CO2-kibocsátása magasabb a megengedettnél, és átlagosan 4%-kal növelheti az üzemanyag-fogyasztást, ami súlyos karbantartási probléma esetén a 40%-ot is elérheti. Ne halogassa tehát a kisebb-nagyobb javításokat, és akár a kötelező műszaki vizsgák között is ellenőriztess a motor károsanyag-kibocsátási értékeit!

Ellenőrizze a fogyasztást

Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyag-fogyasztást! Ha feltűnő eltérést talál, az a jármű meghibásodására is utalhat, amit mindenképpen vizsgáltasson meg egy szakszervizben.

Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását

A keréknyomásra vonatkozóan minden esetben az autógyártó ajánlásait tartsa szem előtt. A megfelelően felfújt gumiabroncsok akár 3%-kal is javíthatják a futásteljesítményt és az üzemanyag-felhasználást. Ha rendszeresen ellenőrzi az abroncsnyomást, az idő előtti elhasználódást is elkerülheti.

Használjon megfelelő motorolajat

Mindig a motor típusának megfelelő, a gyártó által ajánlott motorolajat használjon, mert ellenkező esetben 2-3 százalékkal kevesebbet autózhat egy tank üzemanyaggal.

+1 Ne használja a légkondit 24°C alatt

Nyáron a légkondi "zabálja" az üzemanyagot: a környezeti tényezőktől függően 30%-kal is növelheti a cechet, főként a rövidebb, városon belüli utak alkalmával. Épp ezért bánjon csínján a hideg levegővel, és csak 24°C felett, hosszabb utazásokkor kapcsolja be. Az ablakokkal is legyen óvatos! Csak alacsonyabb sebességnél húzza le őket, mert jelentősen rontják az autó légellenállási tényezőit, ami negatívan befolyásolja a fogyasztást.