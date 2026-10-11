Rendkívüli bejelentés a Ryanairtől: kemény szigorítás jön, erről minden utasnak tudnia kell

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Szigorítja utazási feltételeit a Ryanair, így a jövő hónaptól az utasoknak a járat indulása előtt legalább egy órával be kell fejezniük az utasfelvételt és a poggyászfeladást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A diszkont légitársaságnál ez a folyamat eddig 40 perccel a felszállás előtt zárult. A cég azzal indokolja a módosítást, hogy a korábbi érkezéssel az utasoknak több idejük marad átjutni a biztonsági ellenőrzésen és az útlevélvizsgálaton, így biztosan időben elérik a beszállókaput. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A lépéstől azt várják, hogy a jövőben kevesebb utas kési majd le a járatát a repülőtéri sorban állás miatt. Az új, 60 perces szabály kevesebb mint egy hónap múlva, november 10-től lép életbe a Ryanair által használt összes repülőtéren - tudósított a Telex.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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