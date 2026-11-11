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Lillafured Szinva waterfall in Miskolc Bukk Moountains National Park autumn fall season .
HelloVidék

A világ 20 legszebb vízesése közül egy Magyarországon van: bárki ingyen megcsodálhatja, ide kell ellátogatni

HelloVidék
2026. november 11. 15:15 4 perc

Újabb nemzetközi elismerést kapott Miskolc egyik legismertebb látványossága, a lillafüredi Szinva-vízesés, amely a világ 17. legszebb vízeséseként szerepel a Worldworthy 2026-os rangsorában. Az elismerés tovább erősíti Miskolc-Lillafüred nemzetközi turisztikai ismertségét. A Bükk természeti kincsei mellett a város történelmi belvárosa, Miskolctapolca fürdői, az Avasi Bornegyed és az egyre gazdagodó gasztronómiai kínálat is hozzájárul ahhoz, hogy Miskolc tartalmas, akár többnapos úti cél legyen.

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A lillafüredi Szinva-vízesés bekerült a The Worldworthy 100, idei összeállításába, amely a világ legjobbnak értékelt vízeséseit mutatja be. A szervezet tájékoztatása szerint a rangsor összeállításánál olyan független szempontokat alkalmaznak, mint például az online értékelések, sajtómegjelenések, úti leírások, a listára kerülésért pedig sem jelentkezni, sem fizetni nem lehet.

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A Worldworthy 2026-os rangsorának élén a brazíliai Iguaçu-vízesés végzett, a második helyet a mexikói Cascada El Chiflón szerezte meg, a harmadik pedig a világhírű Viktória-vízesés lett Zimbabwében. A lillafüredi Szinva-vízesés a 17. helyen került a rangos nemzetközi mezőnybe, egyetlen magyarországi helyszínként képviselve hazánkat a 42 országot felvonultató TOP100-as listán- adta hírul a Visitmiskolc.hu.

A miskolci látványosság olyan világszerte ismert vízeséseket is megelőzött, mint a laoszi Kuang Si-vízesés (18. hely), a svájci Rajna-vízesés (38. hely), az Egyesült Államokban található Yosemite-vízesés (40. hely) és az izlandi Seljalandsfoss (50. hely).

A lillafüredi vízesés különleges látványát a Bükk erdei környezete teszi teljessé

Magyarország legmagasabb vízesése a Palotaszálló függőkertjének szomszédságában található, néhány lépésre a Hámori-tótól. A környék romantikus hangulata, a történelmi szálloda, az erdei kisvasút és a kirándulóútvonalak, valamint a látványos tereket felvonultató barlangok miatt Lillafüred önmagában is több napos programot kínál.

A természetjárást Miskolc másik népszerű üdülőövezetében, Miskolctapolcán fürdőzéssel is kiegészíthetik az utazók. A természetes barlangjáratokban kialakított Barlangfürdő és az Ellipsum Élményfürdő egész évben változatos fürdőélményeket kínál, így a város a kirándulások és az aktív programok mellett a pihenésre vágyók számára is vonzó úti cél, amely tanítási szünetekben, vagy nyáron akár 1 hetes üdülésre is vonzó célpont lehet.

Miskolc a nemzetközi figyelem középpontjába került 2026-ban

2026-ban a Green Destinations nemzetközi versenyén a világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményeze díjat nyerte el Miskolc Ehető Erdő – Erdei Gasztroexpressz programja. A különleges élmény a Bükk természeti értékeit és a helyi gasztronómiát kapcsolja össze. A résztvevők szakvezetés mellett ismerkedhetnek meg az erdő ehető növényeivel, majd a környék alapanyagaiból készült ételeket kóstolhatják meg. A program a brit Wanderlust utazási magazin 2026-os Green List nemzetközi válogatásába is bekerült.

A Time Out magazin 2026-os nemzetközi válogatásában Lillafüred a világ 19. legszebb helyeként kapott helyet. A Palotaszálló, a Hámori-tó, a vízesés és a Bükk erdei együttese olyan természeti és épített környezetet alkot, amely nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő.

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Ugyancsak a Time Out 2026-os összeállítása szerint Miskolc Európa 4. legjobb ár-érték arányú, felfedezésre ajánlott úti célja. Ez a helyezés a város megfizethető, mégis gazdag turisztikai kínálatára irányítja a figyelmet. A látogatók változatos programokat és élményeket találhatnak, miközben a város egyre több nemzetközi utazó számára válik vonzó alternatívává.

A Miskolci Adventi Villamos sikere szintén messze túlnőtt az országhatárokon. A különleges ünnepi szerelvényt 2026-ban sorozatban kilencedik alkalommal választották Európa legszebb adventi villamosának a nemzetközi közönségszavazáson. A villamos az adventi időszak egyik legismertebb miskolci látványossága, amely minden évben sok látogatót vonz a városba.

Miskolc a hazai gasztroturizmus egyik meghatározó vidéki központjává vált, éttermi kínálatával az ország legjelentősebb gasztronómiai úti céljai közé emelkedett. A város számos vendéglátóhelye szerepel a nemzetközi Michelin Guide és a hazai Street Kitchen ajánlásai között, így Miskolc ma már a főváros és a Balaton mellett is figyelemre méltó gasztronómiai kínálattal várja az utazókat.

A helyi vendéglátás karakterét kreatív séfek, szezonális és környékbeli alapanyagok, valamint a Bükk ízvilágából merítő fogások határozzák meg. Az Avasi Bornegyed különleges atmoszférája további élményekkel egészíti ki a város gasztronómiai kínálatát.

A Szinva-vízesés világlistás szereplése újabb lehetőség arra, hogy Miskolc neve a nemzetközi turisztikai térképen tovább erősödjön. A nemzetközi elismerések egyre szélesebb körben mutatják meg Miskolc értékeit.
Címlapkép: Getty Images
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