Kiderül, mi okozta a repülős tragédiát: az utastársak tartották vissza a majdnem kizuhanó férfit

A hajtóműből kiszakadó turbinalapát okozta azt a júliusi repülőgép-balesetet, amelynek során a hirtelen nyomásvesztés miatt egy utas majdnem kizuhant a géptestből. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság friss, augusztusi jelentése megerősítette, hogy az utastársak lélekjelenlétén és a pilóták gyors vészsüllyedésén múlt a bajba jutott férfi élete - számolt be a Telex.

A július 10-én Thesszalonikiből Németországba tartó járaton nem sokkal a felszállás után kezdődtek a problémák. A pilóták először erős rázkódást észleltek, amire a műszerek is figyelmeztettek. A személyzet csökkentette a sebességet, és ellenőrizte a rendszereket. Miután a vibráció megszűnt, a gép folytatta az emelkedést, rövidesen azonban a rázkódás ismét felerősödött, majd egy hatalmas csattanás hallatszott.

A most kiadott hatósági vizsgálati anyagból kiderül, hogy ekkor szakadt le a turbinalapát, amelynek szétrepülő darabjai betörték az utastér egyik ablakát. A keletkező óriási nyomáskülönbség azonnal elkezdte kiszippantani a nyílás mellett ülő férfit, akit a többi utasnak kellett teljes erejéből visszatartania.- számolt be a Telex.

A csattanást követően a személyzet azonnal vészhelyzetet hirdetett, és megkezdte a süllyedést. A kabinban eközben füst jelent meg, és kioldódtak az oxigénmaszkok is. A légiutas-kísérők ekkor figyeltek fel a bajba jutott férfi megmentéséért küzdő utasok segélykérésére. A pilóták végül visszafordultak, és biztonságosan letették a gépet Thesszalonikiben. A jelentés rögzíti, hogy az érintett hajtóművet idén májusban vizsgálták át utoljára, de akkor semmilyen hibát nem találtak rajta.