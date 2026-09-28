Bezárhatják a vidéki gyárakat? Most érkezett a bejelentés a közismert óriáscég sorsáról

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Új tulajdonosa lett az ADA bútorgyártó vállalatcsoportnak: a horvát bútoripari vállalkozó, Renato Radić vette át a céget. A tulajdonosváltás Zalában is fontos fejlemény, hiszen az ADA-nak Zalaegerszegen, Nován és Körmenden is működik telephelye. A mostani hírek szerint a magyarországi termelés folytatódik.
Az ADA tulajdonosváltásáról az osztrák Kronen Zeitung számolt be, amely szerint a vállalatot Renato Radić horvát bútoripari vállalkozó vette át. A hírt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is ismertette közösségi oldalán. Az ADA a tulajdonosváltás után önálló márkával és vezetéssel folytatja működését, a központ pedig továbbra is Ausztriában marad. A beszámolók szerint az új tulajdonos a vállalatnál felhalmozott szakmai tudás és tapasztalat megőrzését, valamint a hosszú távú működést tartja fontosnak.
A tulajdonosváltás azért különösen fontos a Nyugat-Dunántúlon, mert az ADA cégcsoport több településen is jelen van. Zalaegerszegen matracgyártó üzem működik, Nován szintén ADA-telephely található, míg Körmenden az ADA Hungária bútorgyártással foglalkozik. A mostani beszámolók szerint a magyarországi termelés tovább zajlik, így a tulajdonosváltás jelenlegi információink alapján nem jelenti a zalai gyárak bezárását. A cég magyarországi működésének folyamatosságát már tavasszal is hangsúlyozták, amikor az ADA-nál reorganizáció indult.
A cégcsoport magyarországi jelenléte nem új keletű
Az ADA első magyarországi leányvállalata, az ADA Hungária 1992-ben jött létre, később pedig az ADA Nova is megjelent Magyarországon. A két vállalat több évtizede kapcsolódik a magyar bútoriparhoz. Az ADA körül az év elején már komoly aggodalmat keltett, hogy az osztrák anyavállalatok pénzügyi nehézségek miatt csődvédelmi eljárást kezdeményeztek. Az ADA Möbelwerke Holding AG és az ADA Möbelfabrik GmbH március 24-én nyújtotta be kérelmét a Grazi Tartományi Bíróságnál. Ezt követően a magyarországi ADA Hungária és ADA Nova esetében is reorganizációs folyamat indult.
A tavasszal közzétett tájékoztatás szerint a reorganizáció célja a termelés folytonosságának megőrzése, a gyártási egységek működtetése és a vállalat pénzügyi helyzetének rendezett átalakítása volt.
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