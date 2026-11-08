Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/45. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 550 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 45. heti, vasárnapi nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten (vasárnap), emelkedő számsorrendben:

9; 15; 20; 25; 27; 37.

A 45. heti, vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (46. játékhét, csütörtöki sorsolás) már 550 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

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További nyeremények a hatos lottón a 45. héten, vasárnap:

5 találat: egyenként 634 245 forint

4 találat: egyenként 12 725 forint

3 találat: egyenként 3 635 forint

Jokerszám: 520063

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 46. héten így 110 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása a Dunán)

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