A következő 24 órában egy mediterrán ciklon és egy északnyugati hidegfront együttes hatására az ország döntő részén kiadós esőzés várható.
Ingyen éves bérletet jár ezeknek a magyar diákoknak: mutatjuk, mikor és hol kell igényelni
Október 12-étől vehetik át az ingyenes, éves közösségi közlekedési bérletre jogosító utalványokat a 14 év feletti, Terézvárosban élő diákok. A kerületi önkormányzat a bérlet biztosítása mellett a kerékpárvásárlást és a vezetői engedély megszerzését is támogatja, a különféle kedvezmények pedig akár egyidejűleg is kihasználhatók – hívta fel a figyelmet Soproni Tamás a Facebook-bejegyzésében.
Az érintett fiatalokat az önkormányzat már levélben értesítette az utalványok átvételének pontos feltételeiről. Az ingyenes bérlet mellett a VI. kerület egyéb mobilitási támogatásokat is kínál a helyi diákoknak, így a kerékpárvásárláshoz 90 ezer forintos hozzájárulást nyújtanak, emellett a jogosítvány megszerzését is finanszírozzák.
"A fiatalokat minden közlekedési mód választása esetén támogatjuk. Sőt, ha valaki szemfüles, mind a három támogatást igénybe veheti akár ugyanabban az évben is" – tette hozzá bejegyzésében Soproni Tamás.
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