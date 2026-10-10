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Utazás

Ingyen éves bérletet jár ezeknek a magyar diákoknak: mutatjuk, mikor és hol kell igényelni

Pénzcentrum
2026. október 10. 20:01

Október 12-étől vehetik át az ingyenes, éves közösségi közlekedési bérletre jogosító utalványokat a 14 év feletti, Terézvárosban élő diákok. A kerületi önkormányzat a bérlet biztosítása mellett a kerékpárvásárlást és a vezetői engedély megszerzését is támogatja, a különféle kedvezmények pedig akár egyidejűleg is kihasználhatók – hívta fel a figyelmet Soproni Tamás a Facebook-bejegyzésében.

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Az érintett fiatalokat az önkormányzat már levélben értesítette az utalványok átvételének pontos feltételeiről. Az ingyenes bérlet mellett a VI. kerület egyéb mobilitási támogatásokat is kínál a helyi diákoknak, így a kerékpárvásárláshoz 90 ezer forintos hozzájárulást nyújtanak, emellett a jogosítvány megszerzését is finanszírozzák.

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"A fiatalokat minden közlekedési mód választása esetén támogatjuk. Sőt, ha valaki szemfüles, mind a három támogatást igénybe veheti akár ugyanabban az évben is" – tette hozzá bejegyzésében Soproni Tamás.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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