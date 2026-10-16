Hiába jársz rosszul, mégis fizeted tovább ezeket a számlákat? Őszintén, miért halogatod a váltást?

Van egy szolgáltatás, amely túl drága, egy előfizetés, amit alig használunk, egy bankszámla, amelynél lenne kedvezőbb, vagy egy munkahely, ahonnan rég továbbállnánk. Sokszor pontosan tudjuk, hogy változtatni kellene, mégis hónapokig vagy akár évekig marad minden ugyanúgy. Közben szinte észrevétlenül fogy a pénzünk, az időnk és az energiánk. Az Erstével közös olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi kell ahhoz, hogy a felismerésből végül valódi döntés legyen.

A váltás sokszor nem egyetlen nagy döntésként jelenik meg, hanem apró, hétköznapi ügyekben: utánanézünk-e egy kedvezőbb ajánlatnak, elindítunk-e egy szolgáltatócserét, megírunk-e egy álláspályázatot, bejelentkezünk-e egy régóta halogatott vizsgálatra. Ezek a döntések különböző területeket érintenek, mégis hasonló akadályokba ütközhetnek: időt kell szánni rájuk, információt kell gyűjteni, ügyet kell intézni, és vállalni kell a bizonytalanságot, hogy a változás valóban jobb lesz-e.

A halogatás közben könnyen láthatatlanná válik a veszteség. Egy régi díjcsomag, egy túl drága szolgáltatás, egy rossz munkahelyi helyzet vagy egy elmaradt döntés hónapokon át velünk maradhat, miközben pénzt, időt, energiát és nyugalmat visz el. Az Erstével közös olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól: a megszokás, az időhiány, az ügyintézéstől való félelem, a bizonytalanság, vagy valami egészen más.

Arra keressük most a választ, hogy mennyire erős a megszokás, mi kell ahhoz, hogy végül változtassunk, és mely területeken halogatják leginkább a lépést az olvasóink. A kitöltés legfeljebb 5 percet vesz igénybe, a válaszokat 2026. október 2-26. között várjuk. A válaszadás anonim. A felmérés nem reprezentatív, a Portfolio Csoport olvasóinak véleményét tükrözi, és az Erste megbízásából készül. Az eredményeket a lezárás után külön cikkben mutatjuk be.