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Gazdaság

Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni

Sasvári Péter
2026. október 16. 09:57

Az MNB szeptemberben 3-ról 2,5 százalékra csökkentette középtávú inflációs célját, a Tisza-kormány pedig hiteles költségvetési konszolidációt és euróbevezetési útvonalat ígér. Kurali Zoltán jegybanki alelnök szerint ha van hiteles költségvetési horgony és euró-sztori, „akkor már nem vagyunk annyira feltörekvő piac”. A kérdés: elég-e ez ahhoz, hogy Magyarország kikerüljön a feltörekvő piaci kategóriából, és a fejlett piacok közé lépjen? A válasz egyelőre nem olyan egyszerű.

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Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke szeretné elérni, hogy Magyarországot a „fejlett piacok” közé sorolják. Erről beszélt ugyanis nemrégiben egy podcastben. Ám a nagy hitelminősítők Magyarországot egyelőre a feltörekvő piacok (emerging markets) kategóriájába sorolják. Olyan országokkal van így egy „fiókban”, mint Lengyelország vagy Törökország, sőt India és Kína. Ugyan ez a fejlődő országok egyik alosztálya, ebből a felsorolásból is látszik, hogy nem számít „szegény országok” kategóriájának. Azonban vannak hátulütői.

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Ugyanis a befektetők is ezekkel a kategóriákkal dolgoznak. Tehát, ha romlik a „feltörekvő piacokkal” kapcsolatos befektetői hangulat, a magyar eszközök is együtt esnek a többiekkel. A világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock vezető feltörekvő piaci ETF-je, a széles lefedettséget biztosító iShares Core MSCI Emerging Markets ETF-ből nemrég 882 millió dollárnyi tőkét vontak ki a befektetők. Magyarország is érintett volt: a hazai állampapírjaikból egymillió dollárt, a magyar részvényeikből pedig 1,1 millió dollárt adtak el a korábbi tulajdonosok. Pozitív jel azonban, hogy a külföldi befektetők forintalapú állampapír-állománya 2025 végi 6000 milliárd forintról mára 11 000 milliárdra nőtt, a 10 éves hozamok pedig jelentősen csökkentek az euróvárakozások miatt.

Mindez, többek között, azért van így, mert hiába a nagyobb feltörekvők, közéjük tartozik több szegényebb és, ami még ennél is fontosabb: instabil ország, amelyek rontják az ilyen befektetések renoméját. Magyarországnak tehát érdeke lenne kikerülnie ebből a kategóriából.

De mit lehetne tenni ennek érdekében?

Legfontosabb lépés a fejlett piaccá válás útján először is, hogy stabilan, jelentősen, és hosszabb távon is csökkenteni kell a költségvetési hiányt és az államadósságot. Természetesen javítani kellene az utóbbi években igencsak elszállt inflációs számokat is. Emellett pedig nem csak a makrogazdasági mutatókat kellene javítani, hanem a piac likviditását, szabályozását és a külföldi befektetők számára való könnyű hozzáférhetőséget is. Az euróbevezetés nem feltétel, de, ha lenne egy erre irányuló konkrét terv, akkor ez is minden bizonnyal javítaná az ország megítélésr.

És, hogy mit is jelentene, ha Magyarország fejlett piaccá válna? Mindenekelőtt alacsonyabb kockázati prémiumot. Azaz olcsóbbá válna az állami és vállalati adósságok finanszírozása, könnyebb lenne hitelt felvenni. Nagyobbá válna az intézményi befektetői érdeklődés is. Hosszú távon a forint stabilabbá válhat, illetve az euróbevezetés is könnyebb lehet.

De, ha ilyen fontos cél, mit tehet ennek érdekében a magyar gazdaságpolitika?

Az MNB-podcastben, ahol Kurali közölte a fejlett piaccá válás célját, konkrét tervekről is szó volt. Az alelnök szerint a megígért eurócsatlakozás egyik feltétele, hogy az infláció nem lehet magasabb, mint az  eurózóna legalacsonyabb három inflációs rátájának az átlaga plusz másfél százalék. Azaz, a fejlett piaccá válás és az euróbevezetésnek újabb közös területe látszik, ahol a kettő egymást erősíti. Leszögezte, hogy fontos látni az új költségvetést és gazdaságpolitikát, mert innen látszik, hogy milyen eszközökkel és hogyan tudja a jegybank támogatni az infláció lefaragását.

Ha van egy hiteles költségvetési horgonyunk, azaz sikerül konszolidálni a büdzsét, és lesz eurócsatlakozási sztorink, "akkor már nem vagyunk annyira feltörekvő piac

– mondta Kurali Zoltán.

Kurali Zoltán így folytatta: „Tehát, hogy ezért is nagyon fontos az, hogy ez végigmenjen ez a sztori, mert hogyha ez a sztori végigmegy, akkor gyakorlatilag kikerülünk ebből a, várhatóan kikerülünk ebből a feltörekvő piaci skatulyából, és akkor lehetnek felminősítések.

Azaz, a kormány bízik benne, hogy a költségvetést és az államadóságszintet konszolidálni kívánó programjuk útján sikerülhet elérni a fejlett piaci szintet. Ez pedig nem is ártana  a magyar gazdaságnak, hiszen növelné a befektetői bizalmat, könnyebben finanszírozhatóvá tenné az államadósságot, és összességében segítene a magyar gazdaság helyzetén. Az euro bevezetés célja és ez pedig egymást erősítenék, több területen is.

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Van azonban egy kérdéskör, amiről Kurali nem ejtett szót…

A tágabb gazdaság képe

Isztin Péter, közgazdász, lapunknak nyilatkozva arról beszélt: fontos, hogy a befektetők bízzanak az államban. Ám, figyelmeztet a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, a magyar gazdaság önmagában ettől nem lesz produktívabb.

Szerintem a probléma elsősorban az, hogy a növekedési tartalékaink kimerültek az előző pár évben. Ahhoz, hogy ebből kijussunk, ahhoz nem elégséges, és nem is szükséges az euro-csatlakozás

– mondja Isztin, aki szerint ahhoz, hogy a magyar piac és gazdaság megítélése javuljon, elsősorban a termelékenységnek kellene növekednie, főleg a magyar tulajdonú cégek esetében. Azaz, jobban képzett munkaerőre, produktívabb kkv-kre, és a térségben is jelen levő magyar nagyvállalatokra lenne szükség. „Nyilván valamennyire javul a költségvetés helyzete. Nagyjából meg akarják tartani az orbáni adórendszert amit vagyonadóval ellensúlyoznak, ami egy kockázatos lépés” – mondja a kormányzat terveiről Isztin, aki azonban ismét rámutat, hogy kizárólag a sikeres fiskális politika még nem elégséges.

A fiskális fegyelem olyan alap, aminek meg kell lenni. Ha nincs meg, akkor a bizalom alacsony szintű marad

– mondja a közgazdász, aki szerint azonban az álamadósság csökkentése és a költségvetési hiány csökkentése csak alapot ad ahhoz, hogy a szélesebb befektetői bizalom meglegyen.

Isztin a közepes jövedelem csapdájához hasonlítja Magyarország „beragadását” a feltörekvők közé.  Ez azt jelenti, amikor egy ország az olcsó munkaerőre épül, és kevés a humántőkebefektetése, így nem tud szintet lépni. Isztin szerint Magyarország globális szinten fejlett, magas jövedelmű ország, ám Európán belül inkább a középmezőnyben van. Emellett pedig konkrétan jellemzik a közepes jövedelem csapdái. Kiemeli a lengyel példát, ahol ezt a helyzetet jobban tudták  kezelni, például az oktatás fejlesztésével. Rámutat, hogy egyes posztszovjet államok, mint a lengyelek vagy a baltiak, feljebb tudtak lépni. Ehhez azonban humántőkebefektetés és produktivitás-növelés volt szükséges.

Az inflációs célcsökkentés és az euróígéret tehát már elindította a narratívát, de a tényleges kilépés a feltörekvő piaci skatulyából a következő 12–18 hónap költségvetési és konvergencia-teljesítményén múlik. Illetve azon is, hogy a tágabb értelemben vett magyar gazdaság hogyan teljesít. Ugyanis nem lehet csak a fiskális helyzetre leszűkíteni a kérdés. Addig Magyarország továbbra is együtt mozog a feltörekvő piacokkal – jóban és rosszban.  
Címlapkép: Getty Images
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