Robban az őszi bírságbomba: 65 ezer forintot perkálhat az a magyar, aki erre nem figyel

Berobbant az őszi gombaszezon, ám a gombászás során nemcsak az ehető és mérgező fajták megkülönböztetésére fontos odafigyelni, hanem a védett és a fokozottan védett területekre és gombafélékre is. A természetvédelmi területeken fokozott ellenőrzésekre kell számítani, így nem mindegy, hol, milyen és mennyi gombát szedünk. Egy oltalmazott gomba leszedése egy védett területen több tízezer forintos bírsággal, de akár feljelentéssel is járhat, ahogy azt is pontosan meghatározza a törvény, hogy mennyit vihetünk haza a kosarunkban a leszedhetők közül.

Hazánk bővelkedik a gombafélékben, különösen az Őrség rendelkezik gazdag gombavilággal. A legnépszerűbb ehető gombák, mint például a rókagomba, a vargánya vagy a tuskógombák több ezer forintba kerülnek a piacokon, így nem meglepő, hogy egyre több hobbigombász jelenik meg az Őrségben.

Éppen ezért szigorította a gombagyűjtés ellenőrzését az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága. A hatóság arra hívja fel a gombászok figyelmét, hogy kerüljék a fokozottan védett területeket, kizárólag nem védett fajokat gyűjtsenek, és vegyék figyelembe, hogy a csoportos gombagyűjtéshez, tanfolyamokhoz vagy túrákhoz természetvédelmi hatósági engedély szükséges.

Azt is fontos megjegyezni, hogy a 2009. évi, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló XXXVII. törvény szerint mindenki csak a saját szükségleteinek megfelelő mennyiségű, tehát 2 kilogramm gombát szedhet.

A védett gombákra is figyelj

„Tudtad, hogy az Őrség nagyjából 90 százaléka védett vagy fokozottan védett?” – kérdezi TikTok videójában a Gombatanfolyam. A gombászás rejtelmeit oktató szakképzett gombaszakellenőrök célja, hogy túráik és tanfolyamaik során a résztvevők újra kapcsolatba kerüljenek a természettel, és közben biztonságos, hasznos tudással gazdagodjanak. Ezúttal pedig arra is felhívják követőik figyelmét, hogy a védett vagy fokozottan védett gombák leszedése súlyos bírsággal vagy akár feljelentéssel járhat.

@gombatanfolyam Fokozott ellenőrzések: 1996. évi LIII. törvény 28. § (1) A védett természeti terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően lehet: a) nemzeti park, b) tájvédelmi körzet, c) természetvédelmi terület, d) természeti emlék 37. § (2) Védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedést és a tartózkodást, az (1) bekezdésben foglalt kivétellel - ha a védelem érdekei szükségessé teszik - a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja. 38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen: a) * kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi; 40. § (1) * Fokozottan védett természeti területre történő belépéshez - a jelzett turistautak és tanösvények kivételével - a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakértői véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. ♬ eredeti hang - Gombatanfolyam

Mint mondják, naponta több ezer ember jelenik meg az Őrségi Nemzeti Parkban, így fokozott ellenőrzésekkel igyekeznek megóvni a védett fajokat. Érdemes tehát nagyon odafigyelni, hol és mit szedünk, ha ugyanis ez mégsem sikerül, "a büntetés mértéke a szóbeli figyelmeztetéstől a 6500 forinton át 65000 forintig terjedhet. Súlyosabb esetekben, ha védett gombát találtak nálad vagy fokozottan védett területen voltál, akár feljelentés is történhet", mondta el a Gombatanfolyam.

Érdemes tehát nagyon odafigyelni, hova megyünk gombászni és mit szedünk le. Ha pedig nem vagyunk biztosak a dolgunkban, segítségül hívhatunk egy gombaszakértőt vagy tanfolyamvezetőt, így az egész őszi-téli szezonban biztonságban gombászhatunk.