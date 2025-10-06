Indul a dióhorror a piacokon: lépj időben, ez a trükk megmentheti még a megfeketedett termést is

Az átkozott dióburoklégy miatt idén is sok háznál megfeketedett a diótermés java. Van azonban jó hírünk: nem kell rögtön kidobnod az egész termést! Most megmutatjuk, hogyan mentheted meg egyszerűen, úgy, hogy még karácsonyra is maradjon bejglinek való. Tényleg működik, mi kipróbáltuk!

Nem sok újat mondunk azzal, hogy várhatóan idén sem lesz olcsóbb dióbél ára, mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki magyar diót szeretne a süteményekbe, vagy a hétköznapi főzéshez használni. Az elmúlt években a dió ára több tényező hatására folyamatosan nőtt. 2024-ben 4300 forint/kg körül kellett fizetnünk érte, ami az előző évhez képest 500 forintos növekedést jelentett. Épp indul a szezonja, de a hazai I. osztályú bél ára a Budapesti Nagybani Piacon kilogrammonként 2500–3500 forint között alakult.

A KSH adatai szerint Magyarországon a dió termőterülete így is 9,7 ezer hektár, amivel a harmadik legnagyobb területű gyümölcskultúra az országban. A dió 2023. évi termése 5,5 ezer tonna volt, ami 15 százalékkal kevesebb lett az egy évvel korábbinál. 2024-ben sem alakult valami jól az év, a szakértők szerint a bőséges májusi csapadék, a növényegészségügyi problémák miatt még kevesebb dió termett az előző évhez képest. A növekvő árak hátterében a szakemberek szerint a dióburokfúró légy és a bakteriális megbetegedések miatti csökkenő termés, valamint a feldolgozási költségek emelkedése áll.

Tudtad, hogy Magyarországon először Kőszegen bukkant fel a dió alattomos kártevője?

A dió legalattomos kártevője, a dióburokfuró légy eredetileg Észak-Amerikából származik, majd az 1980-as években került be Európába. Feltételezhető, hogy természetes úton, Ausztria felől jutott el Magyarországra. Nem véletlen tehát, hogy éppen Kőszeg-Szabóhegyen és az osztrák határhoz közeli diófákon fedezték fel először hazánkban – derül ki a Vidékfejlesztési Minisztérium tudományos lapjából, a Növényvédelemből.

Mára gyakorlatilag az ország minden jelentősebb diótermelő körzetében óriási károkat okoz ez a kártevő. Tipikus inváziós faj, amelynek terjedését az eredeti élőhelyéhez hasonló éghajlati viszonyok, a természetes ellenségek hiánya, valamint a dió elterjedtsége is elősegíti. A nagyüzemi és háztáji diótermesztés fő „ellenségévé”, első számú terméskártevőjévé vált egész Európában ez az amúgy dekoratív légyfaj.

Hogyan teszi tönkre a termést?

A dióburok-fúrólégy lárvái a dió zöld burkában élnek és rágják azt. Korai fertőzés esetén a dió kisebb marad, a dióbél ráncosodik, sőt, a termés idő előtt lehullhat a fáról. A fertőzött dió héján sötét, szabálytalan foltok jelennek meg, a burok felpuhul, majd az egész dió elváltozik.

Még kis egyedszám esetén is jelentősen romlik a dió minősége, ráadásul a piacon senki sem szívesen vásárol foltos héjú diót – még akkor sem, ha a belseje ehető lenne. Az ipari feldolgozás során pedig költséges tisztítási eljárásokat igényel.

Mit tehetünk a kártevő ellen?

Létezik hatékony védekezés a dióburok-fúrólégy ellen, mind ültetvényben, mind házikertben. A módszerek hasonlók a cseresznyelégy elleni eljárásokhoz – de erről korábban itt írt a HelloVidék. A védekezés kulcsa az időzítés: amikor a színes ragacslapok megfogják az első egyedeket, még nem kell azonnal permetezni, mert a légy csak napokkal később rak tojásokat. Július–augusztusban, időjárástól függően, 10 naponta érdemes ismételni a kezelést összesen 4–6 alkalommal.

A NÉBIH engedélyez több rovarölő szert is:

az ökológiai termesztésben is használható készítmények közül a piretrin (gyorsan lebomlik, nem szívódik fel) és a spinozad (7 nap várakozási idő) a legnépszerűbbek,

a szabadforgalmú, de nem bio acetamiprid (30 nap várakozási idő) és lambda-cihalotrin (14 nap) hatóanyagú szerek is hatékonyak a kifejlett legyek ellen.

Új fejlesztésként megjelent egy csalétek típusú hatásjavító szer is, amelyet 5%-os töménységben a permetléhez adva elegendő a lombfelület 10–25%-át kezelni. A legyek a beszáradó cseppeket nyalogatva veszik fel a rovarölő anyagot, miközben a növénybe alig szívódik fel a hatóanyag – így kíméletes, mégis hatékony megoldást kínál.

Fontos: a növényvédő szerekkel kezelt diófa részei (például levél, burok) nem használhatók tea vagy pálinka készítéséhez a kezelés évében!

Jó tudni: Egy kis odafigyeléssel a megfeketedett dió nagy része is megmenthető

A legfontosabb szabály: minél előbb szedjük le a diót, annál kisebb lesz a fekete, ráragadt felület! Ha a burkon még láthatók zöld részek, az jó jel – ezek a diók belül nagy valószínűséggel még egészségesek.

A megfeketedett diót mielőbb tisztítsuk meg. Áztassuk néhány órára vízbe – ha kukac van benne, ez idő alatt elpusztul. Ezután a fekete burok könnyen eltávolítható: kisebb mennyiségnél elég egy fúrógépbe fogott keverőszár, nagyobb adagnál viszont érdemes betonkeverőt használni. Ha néhány gúla alakú követ is teszünk bele, a makacs feketeség gyorsabban lejön. A pucolás után a diót szárítsuk meg, majd mielőbb törjük fel és tegyük el télire – így garantáltan lesz finom diótöltelék a karácsonyi bejglihez.

Mi is kipróbáltuk, és betonkeverőre szerencsére nem volt szükségünk. A tapasztalatunk az, hogy a félig sérült burkú diók belseje valóban ép – érdemes tehát próbálkozni, és minél előbb megpucolni!

Ha biztosra akarsz menni: további hasznos tippek a védekezéshez

A dióburok-fúrólégy által károsított dió mentésének alapja a gyors begyűjtés és a fertőzött termések elkülönítése. A lehullott diót nem szabad a földön hagyni, mert a burokban maradt lárvák onnan telelnek át.

A pépes, fekete burkú diókat külön kell kezelni vagy megsemmisíteni.

A fertőzött burkok komposztálása is tilos, mivel a lárvák tavasszal onnan újra kikelhetnek.

Ehelyett a diót zárt zsákban, napsütésre téve 2–3 hétig célszerű tárolni, vagy – ha a helyi szabályozás engedi – elégetni.

A megtisztított diót áztatás után szellős helyen, rácson vagy hálón kell szárítani és naponta átforgatni, hogy ne penészedjen. Ha a dió nem penészes és nem büdös, fagyasztással is biztonságosan megőrizhető – a hideg elpusztítja a lárvákat, a dióbél pedig friss marad.

A következő évi fertőzés megelőzéséhez tavasszal érdemes sárga ragacslapokat kihelyezni a diófák napos oldalán, hogy időben észlelhető legyen a rajzás. Ősszel a fa alatti talaj fellazítása, kapálása vagy mulcsozása segít csökkenteni a talajban telelő bábok számát. Kis kertekben hatékony megoldás lehet még a fertőzött dióburok kézi eltávolítása is, amivel megakadályozható, hogy a lárvák a talajba jussanak.