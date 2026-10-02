Rendkívüli módosítás a Revolutnál: leállíthatják a devizaváltásokat, ügyfelek közötti devizautalásokat is

A Revolut-felhasználóknak érdemes figyelniük az új szabályokra: decembertől több ponton is módosulnak a szolgáltatás feltételei. A változások között van egy új, később automatikusan elérhetővé váló fizetési szolgáltatás, de az is szerepel az új feltételekben, hogy bizonyos rendkívüli piaci vagy technikai helyzetekben átmenetileg szüneteltethetik a devizaváltást és a felhasználók közötti pénzküldést.

Módosítja a magyar felhasználókra vonatkozó szerződési feltételeit a Revolut - derült ki az ügyfeleknek küldött tájékoztatásból. Az új szabályok 2026. december 3-án lépnek hatályba. A változásokat a felhasználók ráutaló magatartással is elfogadhatják, vagyis nincs külön teendőjük, ha továbbra is használni szeretnék a szolgáltatást. Aki nem fogadja el az új feltételeket, annak a módosítások hatálybalépése előtt le kell zárnia Revolut-számláját.

A tájékoztatásban többek között az áll, Revolut megkezdte a felkészülést a Mastercard és a Visa által kínált Click to Pay szolgáltatás bevezetésére. A jövőben a szolgáltatás automatikusan elérhetővé válhat az arra jogosult kártyák esetében. A Revolut legalább 30 nappal a szolgáltatás bekapcsolása előtt külön tájékoztatást küld a felhasználóknak. A Click to Pay a Revolut alkalmazásában bármikor kikapcsolható lesz.

Bizonyos helyzetekben ideiglenesen leállíthatják a devizaváltást

A Revolut új feltételei arra is kitérnek, hogy bizonyos rendkívüli helyzetekben ideiglenesen szüneteltethetik a devizaváltásokat. A feltételek az átutalások szüneteltetését is említik, ez azonban a szöveg alapján a Revolut-felhasználók közötti belső pénzküldésekre vonatkozik.

A szolgáltató három olyan helyzetet határoz meg, amikor előfordulhat, hogy nem tudja teljesíteni a devizaváltásokat vagy a belső átutalásokat. Extrém piaci volatilitás: például hirtelen és jelentős árfolyam-ingadozás, geopolitikai válság, gazdasági összeomlás vagy egy adott nemzeti valuta gyors leértékelődése esetén. Likviditási korlátok: ha a bankközi piacon a Revolut vagy partnerei nem jutnak hozzá a szükséges devizamennyiséghez, vagy a piac likviditása jelentősen lecsökken. Technikai vagy rendszerhiba: ha olyan külső, illetve elháríthatatlan technikai probléma merül fel, amely kívül esik a Revolut ésszerű hatáskörén

Ha ilyen helyzet áll elő, arról a Revolut az alkalmazáson keresztül tájékoztatja a felhasználókat.