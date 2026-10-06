Brutális baleset az M1-esen: négy kamion ütközött, teljesen lezárták az autópályát

Négy kamion ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Hanság pihenőhely után. Az érintett útszakaszt lezárták, az Útinform azt kéri, hogy aki teheti, már a lébényi csomópontnál térjen le az autópályáról.

Négy kamion ütközött kedden délelőtt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Hanság pihenőhely után – közölte az Útinform. A baleset miatt az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták, így a Hegyeshalom felé tartóknak jelentős fennakadással kell számolniuk.

A közútkezelő azt kéri az autósoktól, hogy aki teheti, a 142-es Lébény-Mecsér csomópontnál hagyja el az M1-est, majd az 1-es főúton kerülje ki a balesettel érintett szakaszt. Az autópályára a 160-as Mosonmagyaróvár csomópontnál lehet visszatérni.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a karambol következtében az egyik nyerges vontató az árokba borult. A műszaki mentést a lébényi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínen folyó mentési munkálatok miatt a forgalomkorlátozás várhatóan addig marad érvényben, amíg a sérült járműveket el nem távolítják és az útpályát biztonságosan át nem adják a forgalomnak.

Az Útinform azt javasolja, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé közlekedők indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék az aktuális forgalmi helyzetet, és ahol lehet, válasszák a kijelölt kerülőutat.