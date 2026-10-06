Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter a 2022 és 2026 közötti utolsó hivatali ciklusában 16 alkalommal utazott Moszkvába
Brutális baleset az M1-esen: négy kamion ütközött, teljesen lezárták az autópályát
Négy kamion ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Hanság pihenőhely után. Az érintett útszakaszt lezárták, az Útinform azt kéri, hogy aki teheti, már a lébényi csomópontnál térjen le az autópályáról.
Négy kamion ütközött kedden délelőtt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Hanság pihenőhely után – közölte az Útinform. A baleset miatt az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták, így a Hegyeshalom felé tartóknak jelentős fennakadással kell számolniuk.
A közútkezelő azt kéri az autósoktól, hogy aki teheti, a 142-es Lébény-Mecsér csomópontnál hagyja el az M1-est, majd az 1-es főúton kerülje ki a balesettel érintett szakaszt. Az autópályára a 160-as Mosonmagyaróvár csomópontnál lehet visszatérni.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a karambol következtében az egyik nyerges vontató az árokba borult. A műszaki mentést a lébényi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínen folyó mentési munkálatok miatt a forgalomkorlátozás várhatóan addig marad érvényben, amíg a sérült járműveket el nem távolítják és az útpályát biztonságosan át nem adják a forgalomnak.
Az Útinform azt javasolja, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé közlekedők indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék az aktuális forgalmi helyzetet, és ahol lehet, válasszák a kijelölt kerülőutat.
A Pénzcentrum 2026. október 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A javaslat részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be.
A húsleves az 5., a gulyás a 12. helyen végzett, a halászlé viszont nem szerepelt ilyen jól.
Rendkívüli bejelentést tett az MTÜ: fájdalmas igazság derült ki a Balatonról és a külföldi turistákról
Átfogó, adatalapú és a szakmával közösen készülő turisztikai stratégiát ígér a Magyar Turisztikai Ügynökség.
A hiba elhárításáig számos vonat csak Kelenföldig jár.
Sulyok Tamás korábbi köztársasági elnök 33 külföldi utazása összesen 387 millió forintba került 2024 márciusa és 2025 vége között.
A Pénzcentrum 2026. október 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A délutáni órákban kifejezetten kellemes melegre, akár 26 fokra is számíthatunk, a hajnalok azonban már csípősek lesznek.
A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták.
Zivatarok söprik ki a kellemes, napos őszi időt a jövő héten: metszően hideg hajnalokra, esőre és szélre is készülhetünk
A jövő hét is kellemes, napos, kora őszi idővel indul, napközben jellemzően 22-26 Celsius-fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a...
A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akarnak nyerni.
Több turistát és egy helyi nőt elővigyázatosságból kórházba kellett szállítani.
A Pénzcentrum 2026. október 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ez a 8 város lenne a sör fellegvára Európában? Meglepő listára került fel Budapest, a magyar főváros
A cikk a Lukács Gyógyfürdő sörfürdőjét emeli ki, ahol a vendégek termálvízben, maláta és komló társaságában sörözhetnek.
Most látszik csak igazán, mennyire betett az erős forint a magyar szálláshelyeknek: lényegesen kevesebb a vendég is
A nyár utolsó hónapjában közel 3 millió vendégéjszakát regisztráltak a magyarországi szállodákban, ez az előző évi szintnek felel meg.
A Pénzcentrum 2026. október 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Legendás épület nyitja meg kapuit a hétvégén: Teleki Pál rejtélyes halálára is fény derül a falak mögött
Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor-palota.
Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség: új korszak indul a Magyarország határain, erre kell készülnie az utazóknak
5,399 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével korszerűsítik a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.