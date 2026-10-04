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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 4.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 4.)

Pénzcentrum
2026. október 4. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. október 4.

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Friss hírek

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CHF: 395.29 Ft
GBP: 433.71 Ft
USD: 327.58 Ft

<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 3.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>9, 48, 51, 83, 88</b><br> Joker: <b>851643</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 15 db<br> 3-as találat: 1629 db<br> 2-es találat: 52190 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 40250 Ft
MOL: 4852 Ft
RICHTER: 12230 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.05: Alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, de a Dunántúl nyugati részén átmeneti jelleggel megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A légmozgás jobbára mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután általában 19 és 25 fok között alakul.

2026.10.06: A kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, délután 20 és 25 fok között várható.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja kissé megemelkedhet. (2026.10.04. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.03)

Akciók

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