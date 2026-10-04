Budaörsön pedig szavazategyenlőság miatt megismétlik az időközi képviselő-választás szavazását.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 4.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. október 4.
Névnap
Ferenc
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Befektetés, tőzsde
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Országos középtávú előrejelzés
2026.10.05: Alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, de a Dunántúl nyugati részén átmeneti jelleggel megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A légmozgás jobbára mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután általában 19 és 25 fok között alakul.
2026.10.06: A kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, délután 20 és 25 fok között várható.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja kissé megemelkedhet. (2026.10.04. vasárnap éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.03)
Akciók
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