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Érik a tragédia, tovább apad a Duna: veszélyes rekordot dönthet meg a vízásllás Budapestnél
A tartós őszi szárazság miatt a hétvégére akár mínusz 8 centiméterig is süllyedhet a Duna vízállása Budapestnél, ami újabb történelmi mélypontot jelentene. A csapadékhiány a folyó teljes magyarországi szakaszán érezteti hatását.
A vízszint folyamatos csökkenése már kora ősszel megkezdődött. Míg szeptember elején a folyó a vízmérce nullapontjáig apadt, ezen a héten szerdán a mínusz 1 centiméteres értékkel megdőlt a korábbi negatív rekord - írja az Időkép
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a helyzet a következő napokban tovább romlik. Október első hete kifejezetten száraz időjárást hoz, és mivel a Duna vízgyűjtőin – különösen az Alpokban és a felsőbb szakaszokon – továbbra sem várható csapadék, a folyó vízhozama egyelőre nem fog emelkedni.
Az apadás a fővároson kívül is látványos, Paksnál például a vízszint akár mínusz 113 centiméterig is visszaeshet. Az ottani, mínusz 140 centiméteres abszolút mélypont ugyanakkor nincs veszélyben, köszönhetően a még augusztusban elvégzett vízszintemelő beavatkozásoknak.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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