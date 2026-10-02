2026. október 2. péntek Petra
24 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. szeptember 9.A rekordalacsony vízállású a Duna a budapesti vízmércénél, a Vigadó térnél 2026. szeptember 9-én. A budapesti vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett 1 centiméteres vízállás olvasható le.
Utazás

Érik a tragédia, tovább apad a Duna: veszélyes rekordot dönthet meg a vízásllás Budapestnél

Pénzcentrum
2026. október 2. 12:03

A tartós őszi szárazság miatt a hétvégére akár mínusz 8 centiméterig is süllyedhet a Duna vízállása Budapestnél, ami újabb történelmi mélypontot jelentene. A csapadékhiány a folyó teljes magyarországi szakaszán érezteti hatását.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vízszint folyamatos csökkenése már kora ősszel megkezdődött. Míg szeptember elején a folyó a vízmérce nullapontjáig apadt, ezen a héten szerdán a mínusz 1 centiméteres értékkel megdőlt a korábbi negatív rekord - írja az Időkép

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a helyzet a következő napokban tovább romlik. Október első hete kifejezetten száraz időjárást hoz, és mivel a Duna vízgyűjtőin – különösen az Alpokban és a felsőbb szakaszokon – továbbra sem várható csapadék, a folyó vízhozama egyelőre nem fog emelkedni.

Kapcsolódó cikkeink:

Az apadás a fővároson kívül is látványos, Paksnál például a vízszint akár mínusz 113 centiméterig is visszaeshet. Az ottani, mínusz 140 centiméteres abszolút mélypont ugyanakkor nincs veszélyben, köszönhetően a még augusztusban elvégzett vízszintemelő beavatkozásoknak.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
#utazás #Budapest #időjárás #duna #paks #vízügy #szárazság #vízállás #aszály #vízszint #csapadékhiány
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:10
14:04
13:45
13:27
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
október 1. 13:35 Hirtelen zuhanórepülésbe kezdett a forint: mi történik a magyar devizával?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 2.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. október 2.
Felfalja a magyarok nyugdíjmegtakarítását az infláció? Itt az igazság: ennyire van biztonságban a pénzromlástól a vagyon
2026. október 2.
Eljuthatunk oda, hogy tömegével nem fogják elkezdeni a tanulmányaikat a hallgatók: ez lehet az oka
2026. október 2.
Elárulta Karácsony Gergely, mennyivel emelkedhetnek a parkolási díjak, miután a fővároshoz kerülnek a parkolási bevételek
NAPTÁR
Tovább
2026. október 2. péntek
Petra
40. hét
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
2 napja
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
3
6 napja
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
4
2 hete
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
5
6 napja
Leesik az állad: ennyibe kerül a sajtos-tejfölös lángos a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Committed hitelszerződés
A bank kötelezettséget vállal a hitel folyósítására amennyiben a hitelszerződés feltételei teljesülnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 13:01
Felfalja a magyarok nyugdíjmegtakarítását az infláció? Itt az igazság: ennyire van biztonságban a pénzromlástól a vagyon
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 12:22
Kegyetlen árharcot hirdetett az Aldi Magyarországon: drasztikus lépéssel vágnak alá az összes többi boltnak
Agrárszektor  |  2026. október 2. 13:27
Roham indult a Hortobágyon: óriási sereg lepte el a magyar pusztát