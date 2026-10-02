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Utazás

Elképesztő hőmérsékleti kontraszt csap le ránk a napokban: kiderült, mit tartogat az időjárás a hétvégére

Pénzcentrum
2026. október 2. 07:30

A hétvégén és a jövő hét elején is zavartalanul folytatódik a vénasszonyok nyara. Bár a hajnalok már kifejezetten csípősek lesznek, és a hidegebb tájakon gyenge fagyra is számítani kell, napközben visszatér a nyárias meleg, a csúcshőmérséklet pedig akár a 27 fokot is elérheti.

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A HungaroMet legfrissebb előrejelzése alapján a következő napokban kitart a derült, csapadékmentes időjárás, amelyet extrém, akár 20 fokot is meghaladó napi hőingadozás kísér. A reggeli órákban még elkél a vastagabb kabát, hiszen az éjszakai derült égbolt és a leálló szél miatt szombat kora reggelre 3 és 9 fok közé hűl a levegő.

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A fagyzugos, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a vízpartokon, a belvárosokban és a magasabban fekvő hegyvidéki részeken jóval enyhébb marad a hajnal.

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A hűvös indítás után a nappali órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet, délutánra általában 24–25 fokig, néhol pedig egészen 27 fokig melegszik a levegő, így napközben már a rövid ujjú viselet is elegendő lehet. A légmozgás az ország nagy részén mérsékelt marad, csupán Sopron térségében fordulhatnak elő élénk déli széllökések. Késő estére határozott lehűlés veszi kezdetét, a hőmérséklet többnyire 9 és 17 fok közé esik vissza.

A jövő hét elején is marad a száraz, őszi idő. Hétfőn a szél északnyugatira, északira fordul, amelyet helyenként élénk széllökések kísérhetnek. Északkeleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de csapadékra sem hétfőn, sem kedden nem kell számítani. A délutáni órákban a jövő hét első napjaiban is kellemes, 21 és 26 fok közötti csúcsértékek várhatók, így a következő napokban a réteges öltözködés lesz a legcélszerűbb.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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