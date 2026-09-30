A Lindt & Sprüngli lefelé módosította az idei évre vonatkozó előrejelzését, sokkal kisebb bővülésre számítanak.
Már látszik a fordulat az időjárásban: véget ér az indián nyár, végre csapadék is jöhet
A jövő héten véget ér a térségünket napok óta uraló meleg, száraz időszak, mivel leépül a kellemes őszi időt biztosító anticiklon, és csapadékot hozó frontok érik el a Kárpát-medencét. A csapadék előrejelzése ugyanakkor komoly módszertani kihívások elé állítja a szakembereket, amelyek áthidalására egy új, vizuális bizonytalansági indexet fejlesztettek ki – derült ki a The Weather on Maps Facebook-bejegyzéséből.
A meteorológiai előrejelzések készítésekor a csapadék várható érkezése kapcsán a szakemberek gyakran szembesülnek azzal a dilemmával, hogy vagy tényként jelentik ki az esőt – ami napokkal korábban még rendkívül bizonytalan –, vagy csupán egy százalékos valószínűséget adnak meg, ami a nagyközönség számára nehezen értelmezhető információ. Az ilyen helyzetek kezelésére az oldalon bemutatott új módszer az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) valószínűségi modelljét hívja segítségül, amely egyszerre 50 különböző jövőbeli forgatókönyvvel számol.
Az új vizuális megoldás lényege, hogy egy színskálán ábrázolja, mennyire értenek egyet az egyes modellek a várható időjárást illetően. A zöld szín a teljes egyetértést, vagyis a megbízható előrejelzést mutatja, míg a sárga árnyalatok kisebb eltérésekre utalnak. A narancssárga szín esetében a lehetséges kimenetelek teljesen egyenletesen oszlanak el a skálán. A legkritikusabb a piros szín, amely azt jelzi, hogy az előrejelzések két teljesen szélsőséges forgatókönyv – például a teljes szárazság és a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék – között oszlanak meg. "Egy olyan bizonytalansági paraméteren dolgozunk, amely árnyalja ezt a képet, emellett vizuálisan is befogadhatóbbá teszi a valószínűségi előrejelzésekben rejlő hasznos információt" - írták a bejegzyésben.
A szakértők rámutatnak, hogy az index önmagában csak a bizonytalanság mértékére utal, a konkrét csapadékmennyiségre nem. Emiatt az új mutatót mindig a valószínűségi csapadék-előrejelzések átlagával (az úgynevezett ENS-átlaggal) együtt érdemes elemezni a pontos kép alkotásához.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A gyakorlatban ezt jól szemlélteti a hétvégi európai időjárási helyzet. Délkelet-Európában például teljes az egyetértés a modellek között abban, hogy nem várható eső, amit a térkép zöld színe és a nulla milliméteres csapadékátlag is megerősít. Ezzel szemben Közép-Európa északnyugati részén, bár alacsony a csapadék átlagos mennyisége, a mérsékelt bizonytalanság miatt kis eséllyel előfordulhat zápor, jóllehet a száraz idő a valószínűbb. Norvégia délnyugati partjainál viszont minimális bizonytalanság mellett jelentős, 10 millimétert meghaladó eső várható, míg a Földközi-tenger térségében a közepes bizonytalanság ellenére is kifejezetten nagy mennyiségű csapadékra van kilátás.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Napközben gyorsan melegszik a levegő, a maximumok 22 és 26 fok között alakulnak.
Döbbenetes dologra derült fény: ijesztő jövő vár ránk, ha tartósan velünk marad ez a pokoli jelenség
A 2026-os nyár történelmi aszályt és hőséget hozott az északi féltekén, így Magyarországon is, ahol az elmúlt több mint százhúsz év legszárazabb nyarát hagytuk magunk...
A Pénzcentrum 2026. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kisiklott egy veszélyes anyagot szállító tehervonat Rákosnál, komoly fennakadások jönnek.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kellemes, csapadékmentes idő vár ránk ezen a kora őszi napon.
A 40. héten a hőmérséklet jellemzően 21-25 Celsius-fok között alakul a legmelegebb órákban, de a reggelek csípősek lesznek
A Pénzcentrum 2026. szeptember 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni.
Most közölte a HungaroMet: fordulatos éjjelek és nappalok jönnek az időjárásban - erre jobb, ha mindenki felkészül
A következő bő egy hétben egy magas nyomású légköri képződmény, vagyis anticiklon határozza meg Magyarország és Európa nagy részének időjárását.
Leesik az állad: ennyibe kerül a sajtos-tejfölös lángos a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon 2026-ban
A sörök mellett a világ leghíresebb sörfesztiválján, azaz az Oktoberfesten sem kell lemondania a megéhezett látogatóknak a magyar strandok kedvenc ételeiről.
Jókora kedvezménnyel juthatsz be most ezekbe a hazai termálfürdőkbe: az 1500 forintos jegyár szinte ajándék
Fillérekért csobbanhatunk a szezon utolsó napjaiban: ezek a hazai fürdők zárnak be hamarosan, és most még olcsón várnak
A Pénzcentrum 2026. szeptember 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A csapadékmentes, kora őszi időjárás legalább egy hétig határozza majd meg a mindennapokat.
Kiderült a titok: ettől lettek ezek a városok a világ legélhetőbb helyei, elképesztő dolgokat léptek meg a lakókért
Az Oxford Economics 2026-os globális városindexe alapján New York, London és Párizs vezeti a világ legvonzóbb városainak rangsorát
a jövő héten Európa nagy részén, így Magyarországon is az átlagosnál melegebb és szárazabb időre lehet számítani.
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
Magyar Limes Szövetség kezdeményezi, hogy a Hadrianus-palota, valamint a római limes teljes magyarországi szakasza is az UNESCO világörökség része legyen.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank