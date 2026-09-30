Már látszik a fordulat az időjárásban: véget ér az indián nyár, végre csapadék is jöhet

A jövő héten véget ér a térségünket napok óta uraló meleg, száraz időszak, mivel leépül a kellemes őszi időt biztosító anticiklon, és csapadékot hozó frontok érik el a Kárpát-medencét. A csapadék előrejelzése ugyanakkor komoly módszertani kihívások elé állítja a szakembereket, amelyek áthidalására egy új, vizuális bizonytalansági indexet fejlesztettek ki – derült ki a The Weather on Maps Facebook-bejegyzéséből.

A meteorológiai előrejelzések készítésekor a csapadék várható érkezése kapcsán a szakemberek gyakran szembesülnek azzal a dilemmával, hogy vagy tényként jelentik ki az esőt – ami napokkal korábban még rendkívül bizonytalan –, vagy csupán egy százalékos valószínűséget adnak meg, ami a nagyközönség számára nehezen értelmezhető információ. Az ilyen helyzetek kezelésére az oldalon bemutatott új módszer az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) valószínűségi modelljét hívja segítségül, amely egyszerre 50 különböző jövőbeli forgatókönyvvel számol.

Az új vizuális megoldás lényege, hogy egy színskálán ábrázolja, mennyire értenek egyet az egyes modellek a várható időjárást illetően. A zöld szín a teljes egyetértést, vagyis a megbízható előrejelzést mutatja, míg a sárga árnyalatok kisebb eltérésekre utalnak. A narancssárga szín esetében a lehetséges kimenetelek teljesen egyenletesen oszlanak el a skálán. A legkritikusabb a piros szín, amely azt jelzi, hogy az előrejelzések két teljesen szélsőséges forgatókönyv – például a teljes szárazság és a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék – között oszlanak meg. "Egy olyan bizonytalansági paraméteren dolgozunk, amely árnyalja ezt a képet, emellett vizuálisan is befogadhatóbbá teszi a valószínűségi előrejelzésekben rejlő hasznos információt" - írták a bejegzyésben.

A szakértők rámutatnak, hogy az index önmagában csak a bizonytalanság mértékére utal, a konkrét csapadékmennyiségre nem. Emiatt az új mutatót mindig a valószínűségi csapadék-előrejelzések átlagával (az úgynevezett ENS-átlaggal) együtt érdemes elemezni a pontos kép alkotásához.

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A gyakorlatban ezt jól szemlélteti a hétvégi európai időjárási helyzet. Délkelet-Európában például teljes az egyetértés a modellek között abban, hogy nem várható eső, amit a térkép zöld színe és a nulla milliméteres csapadékátlag is megerősít. Ezzel szemben Közép-Európa északnyugati részén, bár alacsony a csapadék átlagos mennyisége, a mérsékelt bizonytalanság miatt kis eséllyel előfordulhat zápor, jóllehet a száraz idő a valószínűbb. Norvégia délnyugati partjainál viszont minimális bizonytalanság mellett jelentős, 10 millimétert meghaladó eső várható, míg a Földközi-tenger térségében a közepes bizonytalanság ellenére is kifejezetten nagy mennyiségű csapadékra van kilátás.