Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 2.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. október 2., péntek.

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Befektetés, tőzsde

OTP: 39980 Ft

MOL: 4830 Ft

RICHTER: 12400 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.03: Napos idő várható kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.10.04: Derült, napos, száraz idő valószínű kevés fátyolfelhővel. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja néhol kissé megemelkedhet. (2026.10.02. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.01)

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