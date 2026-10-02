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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 2.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 2.)

Pénzcentrum
2026. október 2. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. október 2., péntek.

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Friss hírek

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GBP: 432.82 Ft
USD: 327.7 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 39980 Ft
MOL: 4830 Ft
RICHTER: 12400 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.03: Napos idő várható kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 23 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.10.04: Derült, napos, száraz idő valószínű kevés fátyolfelhővel. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja néhol kissé megemelkedhet. (2026.10.02. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.01)

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