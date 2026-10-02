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Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség: új korszak indul a Magyarország határain, erre kell készülnie az utazóknak
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 5,399 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját.
Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Európai Unió új Európai Határregisztrációs Rendszeréhez (EES) kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása.
A projekt keretében korszerű okmány- és ujjnyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik meg - tették hozzá.
A fejlesztés a magyar–szerb és a magyar–ukrán határszakasz határátkelőhelyein, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a Debrecen Repülőtéren és a Sármellék Repülőtéren valósul meg.
A projekt befejezésének tervezett határideje 2028. szeptember 25. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.
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Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Rosta Tibor, MTI/MTVA
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