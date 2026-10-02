Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség: új korszak indul a Magyarország határain, erre kell készülnie az utazóknak

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 5,399 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját.

Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Európai Unió új Európai Határregisztrációs Rendszeréhez (EES) kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása.

A projekt keretében korszerű okmány- és ujjnyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik meg - tették hozzá.

A fejlesztés a magyar–szerb és a magyar–ukrán határszakasz határátkelőhelyein, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a Debrecen Repülőtéren és a Sármellék Repülőtéren valósul meg.

A projekt befejezésének tervezett határideje 2028. szeptember 25. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Rosta Tibor, MTI/MTVA