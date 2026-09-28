Indulhat a roham a Balatonon: potom pénzért ehetünk háromfogásos luxusmenüt a legmenőbb éttermekben

Nem kell megvárni a jövő nyarat egy jó balatoni ebédhez: október 1. és 18. között 14 tóparti és környékbeli étterem is csatlakozik az Országos Étterem Héthez. A háromfogásos menük fix áron érhetők el, de az asztalt érdemes időben lefoglalni.

Októberben sem kell lemondani a balatoni gasztroélményekről: október 1. és 18. között rendezik meg a 30. Országos Étterem Hetet, amelyhez ezúttal 14 balatoni étterem csatlakozott. A programban részt vevő helyeken fix áron lehet háromfogásos menüket választani, így akár egy őszi balatoni kirándulást is össze lehet kötni egy különleges ebéddel vagy vacsorával - írta a HelloBalaton.

A balatoni résztvevők között több ismert vendéglátóhely is szerepel, a tó több pontjáról. Fonyódon az A Konyhám Stúdió 365 és a Lokal at the Lake, Tihanyban az Apátsági Rege Cukrászda és az Echo Restaurant & Cafe, Balatonlellén a Kedvesem Bisztró, Balatonszemesen a Kistücsök Étterem – Food & Room, Balatonvilágoson a Lavender Terasz várja a vendégeket.

A listán szerepel még Siófokon a NAMI Sushi & Wok Bar, Balatonmáriafürdőn a Port étterem & panzió, Kisapátiban a Taberna Infinito, Balatonfüreden a Taverna Étterem és Vendégház, Révfülöpön a Tóth Pince-Borterasz, valamint a Trattoria Il Lago és Vonyarcvashegyen a Zenit Balaton Étterem & Bar.

Három fogás többféle áron

Az Országos Étterem Hét lényege, hogy a csatlakozó éttermek erre az időszakra összeállított menüsorokat kínálnak fix áron. A hivatalos program szerint a TOP kategóriájú éttermeknél 6900, a prémium kategóriában 8900, az exkluzív menüknél pedig 10 900 forinttól lehet három fogást választani. Az árak a szervízdíjat is tartalmazzák.

A balatoni kínálatban elég széles a választék. A vonyarcvashegyi Zenit Balaton például 8900 forintos prémium menüt kínál, amelyben többek között szarvasbélszín, fácánleves, harcsatekercs, vaddisznópofa és vörösboros szarvas is szerepel a választható fogások között.

A balatonvilágosi Lavender Teraszon 10 900 forintos háromfogásos menüből lehet válogatni, többek között marhatatár, lazacleves, uruguayi hátszín, vajhal és különféle desszertek közül. Vegetáriánus és allergénmentes opció is szerepel a kínálatban.

Balatonfüreden a Taverna Étterem és Vendégház 8900 forintos prémium menüjében például Újházi tyúkhúsleves, konfitált kacsacomb, kemencés csülök, tapolcai pisztráng és somlói galuska is megtalálható.

Tihanyban panoráma mellé jár a menü

Tihanyban több hely is beszállt az őszi gasztroprogramba. Az Apátsági Rege Cukrászda 8900 forintos háromfogásos menüvel készül, amelyben a kaviár, a libamájas bundás bagett, a Rege Madame burger és a levendulás krémes is szerepel a választható fogások között.

Az Echo Restaurant & Cafe szintén részt vesz a programban, és a tihanyi helyszínek között a Trattoria Il Lago is megtalálható. Utóbbi szintén 8900 forintos háromfogásos menüvel készül.

Nem érdemes az utolsó pillanatig várni

Az Étterem Hétre kizárólag előzetes online asztalfoglalással lehet menni, a foglalásokat a hivatalos DiningCity-felületen kezelik. Az egyes éttermek csak meghatározott számú helyet biztosítanak a program idejére, így a népszerűbb helyeknél gyorsan elfogyhatnak a szabad asztalok.

Az őszi Balaton tehát ezúttal nemcsak a kirándulóknak tartogat programot: aki október első felében a tó környékére készül, egy balatoni séta vagy kirándulás mellé akár egy többfogásos éttermi menüt is beiktathat.