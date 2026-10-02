Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t

A csütörtöki zuhanás után péntek reggel is gyengén indított a magyar tőzsde, az OTP azonban a nyitást követően villámgyorsan ledolgozta hátrányát, miközben a forgalom perceken belül átlépte a 10 milliárd forintot. Európában óvatos emelkedés látható, az olajár lefelé korrigál, a Nike viszont óriásit zakózott a gyorsjelentése után. A befektetők már a sorsdöntő amerikai munkaerőpiaci adatra figyelnek.

Az OTP részvényei pénteken kezdetben 1,4 százalékos mínuszban forogtak, folytatva a hétfő óta tartó lejtmenetet, a nyitás után bő fél órával azonban a kurzus már megközelítette a csütörtöki záróértéket. A bankpapír forgalma ekkorra elérte a 10 milliárd forintot. A BUX index a kereskedés elején 0,5 százalékos eséssel 139 285 ponton állt, miközben a vezető európai tőzsdék enyhe pluszban indították a napot.

A többi hazai blue chip közül a Mol a nyitás után 1,4 százalékkal erősödött, a Richter 0,6, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékos mínuszba került. A kispapírok és a közepes kapitalizációjú részvények mezőnyében az Opus és a Rába teljesített a legjobban, míg a BIF és a Duna House a gyengébben indulók közé tartozott.

EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni Nagyot menetelt idén a magyar tőzsde, a BUX szeptemberben történelmi csúcsra is került, és az év eleje óta több mint 34 százalékkal emelkedett.

Az európai részvénypiacokon a DAX és a Stoxx 600 a reggeli órákban egyaránt 0,3 százalékos pluszban járt, a francia CAC 40 0,4, a brit FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb. Ázsiában ezzel szemben a medvék domináltak: a Nikkei reggel 0,8 százalékos mínuszt mutatott, az egynapos szünnap után újranyitó hongkongi Hang Seng pedig 2,9 százalékot zuhant.

A tengerentúlon csütörtökön az S&P 500 0,2 százalékos emelkedéssel zárt, a Dow Jones lényegében stagnált. Péntek reggel az amerikai határidős indexek 0,3-0,4 százalékos plusza pozitív piacnyitást vetített előre.

Az olajpiacon kissé enyhült az eladói nyomás: a WTI jegyzése reggel 0,9, a Brenté 0,7 százalékkal mérséklődött. Ez azonban egyelőre csak minimális technikai korrekció a csütörtöki rali után, amikor a kínai üzemanyagexport felfüggesztésének hírére hordónként több mint 3 dollárral lőttek ki az árak.

A vállalati hírek terén a Nike gyorsjelentése váltotta ki a leghevesebb piaci reakciót. A sportszergyártó óriás részvényei a csütörtöki zárás utáni kereskedésben közel 9 százalékot zuhantak, miután a társaság a vártnál gyengébb bevételi számokat közölt, és az éves kilátásait is jelentősen rontotta.

Nehéz hét után próbál talpra állni az OTP

Az OTP péntek reggeli korrekcióját komoly esés előzte meg. A bankpapír csütörtökön mintegy 6 százalékos mínuszban fejezte be a napot, és a Mol gyengülésével karöltve alaposan megterhelte a BUX indexet.

A hétfőn indult eladási hullám mögött az a sajtóértesülés áll, miszerint az OTP felülvizsgálja oroszországi jelenlétét, és akár a teljes kivonulás mellett is dönthet. Az orosz leánybank sorsa a balti Luminor felvásárlásához kapcsolódó akvizíciós tervek kulcskérdésévé lépett elő.

A zuhanás közepette ugyanakkor bennfentes részvényvásárlás történt: a Nagy György igazgatósági taggal szoros kapcsolatban álló Masped szeptember 30-án 25 ezer darab OTP-részvényt vásárolt a parketten 43 081 forintos átlagáron, mintegy 1,08 milliárd forint értékben.

A hozamok és az amerikai munkaerőpiac diktálhatják az irányt

A nemzetközi tőkepiacokat továbbra is az inflációs kockázatok és a magasan ragadó kötvényhozamok tartják nyomás alatt. A tízéves amerikai benchmark állampapírhozam csütörtökön napközben 5,34 százalék közelébe, 2002 óta nem látott csúcsra ugrott, mielőtt lefordult volna. A benchmark hozamok enyhülése érdemben segítette a Wall Street zárás előtti felpattanását.

A piaci hangulatra kedvezően hatott Philip Jefferson Fed-alelnök kijelentése is, miszerint a jegybank türelmes lehet az újabb kamatemelési döntések előtt. Ugyanakkor a szeptemberi amerikai feldolgozóipari ISM-index továbbra is expanziót jelzett, az áralindex kiugrása pedig tartós inflációs nyomásra figyelmeztet.

Pénteken az euróövezeti inflációs adatsor mellett a kiemelt fontosságú amerikai átfogó munkaerőpiaci jelentés (NFP) mozgatja meg a piacokat. A mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak létszáma, a munkanélküliségi ráta és az átlagos órabérek alakulása érdemben átírhatja a Fed kamatpályájával kapcsolatos piaci várakozásokat.

Újabb átszervezéssel próbálkozik a Nike

A Nike pénzügyi éve első negyedévében 4 százalékkal, 11,21 milliárd dollárra esett vissza a csoport bevétele, elmaradva a Wall Street által konszenzusosan várt 11,32 milliárd dollártól. A menedzsment a teljes pénzügyi évre magas egy számjegyű bevételcsökkenést prognosztizál, ami éles negatív korrekció a korábban várt nagyjából 2 százalékos visszaeséshez képest.

Különösen aggasztó a kínai piac mélyrepülése, ahol devizahatások nélkül 26 százalékkal omlottak össze az eladások. Ezzel a kínai forgalom már a kilencedik egymást követő negyedévben csökkent. Észak-Amerikában ugyanakkor sikerült 2 százalékos forgalombővülést felmutatni.

A költségcsökkentési program keretében a Nike négy helyett három földrajzi régióba szervezi át operációját, és elbocsátásokat hajt végre. A strukturális átalakítástól 2031-ig mintegy 2,5 milliárd dolláros megtakarítást remél a vezetés. Kínában emellett januártól több nagy viszonteladótól megvonják az online értékesítési jogosultságot a közvetlen árazási kontroll visszaszerzése érdekében, ami rövid távon tovább ronthatja az ázsiai régió marzsait.

Akvizíció és automatizálás hajtja a Navigatort

A BÉT-en jegyzett Navigator Investments első féléves konszolidált árbevétele 186 százalékkal, 4,77 milliárd forintra lőtt ki. A társaság kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 60 százalékkal, 395 millió forintra nőtt, míg a normalizált, tisztított EBITDA meghaladta a 268 millió forintot.

A dinamikus növekedésben döntő szerepet játszott a Navipro Systems Engineering akvizíciója, amellyel az ipari automatizálási, készülékgyártási és robotikai üzletág vált a cégcsoport legfontosabb profittermelő pillérévé. A tranzakció vételárának egy részét mintegy 300 millió forint értékű saját részvény átadásával egyenlítette ki a vállalat.

A hatékonyságnövelés részeként a Julius-Globe leányvállalatnál több mint 1,27 millió euró értékű, teljesen automatizált gyártócella üzembe helyezését hagyták jóvá, és párhuzamosan megkezdődött az átköltözés a korszerűbb győri gyártóbázisra.

Meghiúsult a Mol részvénycseréje, Vietnámban bővített a Pandora

A Mol hivatalosan bejelentette, hogy meghiúsult az áprilisban bejelentett részvénycsere-megállapodás, amelynek keretében közel 40 százalékra emelte volna az Alteo energetikai társaságban birtokolt részesedését, cserébe a Waberer'sben meglévő 15 százalékos részvénycsomagjáért. Mivel a tranzakcióhoz szükséges hatósági engedélyek a megszabott határidőig nem érkeztek meg, az olajcég elállt a szerződéstől. Ezzel párhuzamosan a szerb NIS olajvállalatban meglévő orosz többségi részesedés esetleges megvásárlására vonatkozó amerikai tárgyalási licencet október 30-ig meghosszabbították.

Eközben a Pandora 150 millió dolláros beruházással új gyártóbázist indított el Vietnámban. Az ékszergyártó első Thaiföldön kívüli üzeme mintegy 50 százalékkal bővíti a vállalat globális gyártókapacitását, elérve az évi 60 millió darabos volument. A cég stratégiai fókusza egyre inkább a mesterséges, laboratóriumban előállított gyémántokra helyeződik át, amelyek nemcsak költséghatékonyabbak, de az ESG-szempontok mentén lényegesen kisebb szén-dioxid-lábnyommal is bírnak, mint a bányászott drágakövek.