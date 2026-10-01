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Utazás

Elképesztő, ami jön: fagypont alatti reggel után 28 fokot is mérhetünk a hétvégén

Pénzcentrum
2026. október 1. 09:32

Továbbra is kitart a vénasszonyok nyara, az október első napjai pedig száraz, napos időt tartogatnak. A reggelek azonban egyre csípősebbek lesznek, helyenként akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ehhez képest egészen nyárias meleg érkezik, a hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk. Az Időkép előrejelzése szerint számottevő csapadékra a következő napokban sem kell számítani, írja az Időkép.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Csütörtökön száraz, derült idő várható, legfeljebb vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. A mérsékelt légmozgás mellett a reggeli, 10 fok körüli hőmérséklet után délutánra nagyjából 25 fokig melegszik a levegő.

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Pénteken is többnyire felhőtlen lesz az égbolt, bár nyugaton, majd délutántól a keleti határ mentén fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A délies szelet az északnyugati határvidéken élénk széllökések kísérhetik. A hajnal már jóval hűvösebb lesz, -1 és 11 fok közötti értékekkel, napközben viszont 22–27 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

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A hétvége is naposnak ígérkezik, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Szombaton többnyire gyenge lesz a légmozgás, erősebb széllökésekre csak az Alpokalján lehet számítani, vasárnap pedig nyugaton és északnyugaton élénkülhet meg a szél.

A reggelek szombaton és vasárnap is hidegek lesznek, napközben azonban ismét nyárias meleg érkezik. Szombaton 23–27, vasárnap pedig 23–28 fok közötti csúcsértékek várhatók.
Címlapkép: Getty Images
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