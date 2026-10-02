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Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: megmenekül a korábban leállított gigabeszerzés
Megmenekül a Volánbusz korábban leállított, 160 darabos új elővárosi autóbusz-beszerzése, miután az év végéig meghosszabbították a 2023-as keretmegállapodást, így akár már novemberben szerződést köthetnek a nyertes gyártóval – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.
A Volánbusz még 2023-ban kötött keretszerződést két piaci szereplővel alacsonypadlós elővárosi buszok beszerzésére. Bár a megrendelést korábban nem engedélyezték, a keretmegállapodás érvényben maradt. A mostani döntés értelmében a meglévő kontraktust az év végéig meghosszabbították, és elindítják a verseny újranyitásának folyamatát. Ez határozza majd meg, hogy a két korábbi pályázó közül melyik szállíthatja le a járműveket az állami közlekedési vállalatnak.
Az eljárás nemcsak az adminisztrációt egyszerűsíti le, hanem pénzügyileg is rendkívül kedvező a vállalat számára. "Ezzel a megoldással jelentős mennyiségű időt és pénzt takarítunk meg, mivel nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, csak a meglévő szerződést kell újratárgyalni" – mutatott rá Vitézy Dávid. A beszerzési folyamat így akár kilenc hónappal is rövidebb lehet, ráadásul a járműveket a tavaly rögzített maximális áron szerezhetik be, ami lényegesen kedvezőbb a piacon jelenleg elérhető más ajánlatoknál.
A szerződéskötésre várhatóan novemberben kerülhet sor, aminek eredményeként 160 új, alacsony belépésű, kéttengelyes elővárosi autóbusszal frissülhet a flotta. "A MÁV-csoport részeként működő Volánbusz az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő buszokat vásárolhat" – tette hozzá a miniszter.
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