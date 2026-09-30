2026. szeptember 30. szerda Jeromos
20 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minato-ku, Tokió, Japán, 2012. december 9. Lefényképeztem a tokiói Minato kerületben található Meiji Jingu Gaien őszi hangulatát, ahol gyönyörű ginkgo-fasorok szegélyezik a parkot.
Utazás

Most közölte a HungaroMet: hihetetlen időjárás-hullámvasút vár ránk, erre jobb felkészülni

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 07:10

Kellemes, napos idővel búcsúzik a szeptember. Szerdán, szeptember 30-án az ország nagy részén derült, száraz idő várható, a hőmérséklet délután több helyen eléri a 25 fokot. A reggel ugyanakkor már kifejezetten hűvös lesz.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A HungaroMet előrejelzése szerint hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, a hidegre hajlamos területeken pedig fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben gyorsan melegszik a levegő, a maximumok 22 és 26 fok között alakulnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fővárosban is hasonló időre lehet számítani. Budapesten 12 fok körüli minimum és 26 fok körüli maximum várható. A nap nagy részében zavartalan lehet a napsütés, számottevő csapadékra nem kell készülni.

Kapcsolódó cikkeink:

A szél többnyire mérsékelt marad, keleten inkább keleties, nyugaton pedig helyenként délies légmozgásra lehet számítani. Sopron térségében a déli szél meg is élénkülhet.

Az északi vármegyék fölé délután, este fátyolfelhőzet érkezhet, de ez várhatóan nem hoz jelentős csapadékot. A HungaroMet jelenlegi veszélyjelzése szerint szerdára nincs érvényben riasztás, kritérium szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható. A szeptember végi kellemes meleg a hét második felében is velünk maradhat. A HungaroMet budapesti előrejelzése szerint csütörtökön és pénteken is 26 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #ősz #szeptember #napsütés #hideg #meleg #előrejelzés #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:22
08:12
07:45
07:28
07:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 30.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 29.
Időzített bomba a magyar nyugdíjrendszer: brutális adósságcsapda fenyeget, ha nem lépünk időben
2026. szeptember 29.
Vagyonokat spórolhatsz a fűtésen 2026-ban ezekkel a trükkökkel: bárkinél működnek, nem is kerülnek sokba
2026. szeptember 29.
Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 30. szerda
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
3 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
3
4 napja
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
4
2 hete
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
5
2 hete
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 07:01
Kegyetlen ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: a brutális szárazság után durva patkányinvázió jöhet
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 30. 06:32
Egyetlen rossz lépés, és örökre bukhatod az álomállást: durva hibára figyelmeztetnek a szakértők
Agrárszektor  |  2026. szeptember 30. 07:01
Vége a nagy csalásnak? Így lepleznék le a trükköző gazdákat