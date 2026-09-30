Most közölte a HungaroMet: hihetetlen időjárás-hullámvasút vár ránk, erre jobb felkészülni

Kellemes, napos idővel búcsúzik a szeptember. Szerdán, szeptember 30-án az ország nagy részén derült, száraz idő várható, a hőmérséklet délután több helyen eléri a 25 fokot. A reggel ugyanakkor már kifejezetten hűvös lesz.

A HungaroMet előrejelzése szerint hajnalban általában 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, a hidegre hajlamos területeken pedig fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben gyorsan melegszik a levegő, a maximumok 22 és 26 fok között alakulnak.

A fővárosban is hasonló időre lehet számítani. Budapesten 12 fok körüli minimum és 26 fok körüli maximum várható. A nap nagy részében zavartalan lehet a napsütés, számottevő csapadékra nem kell készülni.

A szél többnyire mérsékelt marad, keleten inkább keleties, nyugaton pedig helyenként délies légmozgásra lehet számítani. Sopron térségében a déli szél meg is élénkülhet.

Az északi vármegyék fölé délután, este fátyolfelhőzet érkezhet, de ez várhatóan nem hoz jelentős csapadékot. A HungaroMet jelenlegi veszélyjelzése szerint szerdára nincs érvényben riasztás, kritérium szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható. A szeptember végi kellemes meleg a hét második felében is velünk maradhat. A HungaroMet budapesti előrejelzése szerint csütörtökön és pénteken is 26 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.