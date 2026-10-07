Érkezik a kegyetlenül zord tél? Elképesztő vadállat tűnt fel a Nyírségben + Videó

Nem mindennapi látványban lehetett részük azoknak, akik a Nyírszőlős melletti elkerülő úton jártak: egy hatalmas termetű jávorszarvas tűnt fel az út közelében. Az állatról videó is készült, amelyet Gerákné Balogh Erika készített, a felvételt pedig a MetNet is megosztotta közösségi oldalán.

A MetNet a videó mellé némi humorral azt írta: „rendkívül zord télre számítunk, mert a jávorszarvasok megjelentek a Nyírségben”. A jávorszarvas felbukkanása természetesen nem tekinthető időjárási előrejelzésnek, maga a találkozás viszont annál ritkább Magyarországon.

A jávorszarvas Európa északi és északkeleti részén őshonos, de az elterjedési területe az utóbbi évtizedekben nyugatabbra is terjeszkedett. Lengyelországban például több olyan területet is újra benépesített, ahol korábban hiányzott. A Magyarországhoz legközelebbi állandó állományok Szlovákia, illetve Ausztria északi részén találhatók.

Ez alapján nem kizárt, hogy a Nyírszőlősnél felbukkant példány is elkóborolt állat, amely valamelyik környező állomány felől érkezett. Azt azonban a mostani felvétel alapján nem lehet megmondani, pontosan honnan jött. Magyarországon egyébként rendkívül ritka a jávorszarvas természetes előfordulása. A korábbi hazai megfigyelések során is olyan, elsősorban fiatal példányokról számoltak be, amelyek a perempopulációkból kóborolhattak el.

A legnagyobb szarvasféle

A jávorszarvas a szarvasfélék családjába tartozik, és annak legnagyobbra növő faja. A kifejlett bikák testtömege akár több száz kilogramm is lehet, jellegzetes lapátagancsuk pedig különösen feltűnővé teszi őket.

A most megfigyelt állat egyelőre különleges vendégnek számít a Nyírségben. Az viszont biztos, hogy aki kiszúrta az út mellett, annak nem mindennapi élményben lehetett része.