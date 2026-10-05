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Vége a vénasszonyok nyarának: brutális lehűlés és kiadós eső érkezik

Pénzcentrum
2026. október 5. 19:44

Napokon belül véget érhet a jelenlegi napos, száraz őszi időjárás. Csütörtökön hullámzó frontrendszer érkezik nyugat felől, amely többfelé hozhat esőt, záport, helyenként zivatarokat is. A front mögött északnyugati széllel jóval hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe. Hétvégére a mostani 25 fok körüli maximumok helyett már csak 15–22 fokos csúcsértékek várhatók, írja az Időkép.

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Egyre közelebb kerül a jelenlegi száraz, napos időszak vége. Az Időkép szerint a térségünket uraló anticiklon fokozatosan gyengül, miközben Nyugat-Európa fölött egy magassági teknő mélyül ki. Ennek előoldalán hullámzó frontrendszer alakul ki, amely várhatóan csütörtökön érkezik meg Magyarországra nyugat felől, majd péntek délutánra hagyhatja el térségünket.

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A front többfelé hozhat csapadékot: esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is számítani lehet. A lehulló csapadék pontos mennyisége és területi eloszlása egyelőre bizonytalan, de egyes térségekben 10 milliméternél is több eshet. Az intenzívebb záporok és zivatarok környezetében akár 20–30 milliméter is összegyűlhet.

A változás azonban nem áll meg a csapadéknál. A front mögött feltámadó északnyugati széllel több fokkal hidegebb levegő érkezik, így búcsút inthetünk a jelenlegi, 25 fok körüli nappali maximumoknak. A hétvégén már jellemzően 15 és 22 fok között alakulhatnak a csúcsértékek, vagyis sokfelé a 20 fokot sem éri majd el a hőmérséklet.

A felhősebb és szelesebb idő miatt ugyanakkor az éjszakák enyhébbé válhatnak, így a fagypont körüli minimumok átmenetileg eltűnnek. A mostani nagy napi hőingás is jelentősen mérséklődik. Aki még kihasználná a nyugodt, napos őszi időt, annak az előrejelzés szerint szerdáig lesz erre igazán jó lehetősége.
Címlapkép: Getty Images
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Az Időkép szerint kb 2 mm lesz az a "kiadós" eső.
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