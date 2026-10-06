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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 6.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 6.)

Pénzcentrum
2026. október 6. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. október 6.

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Befektetés, tőzsde

OTP: 40700 Ft
MOL: 4980 Ft
RICHTER: 12300 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.07: Sok napsütés valószínű a fátyolfelhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre jobbára 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban továbbra is ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, a vízpartoknál és a szelesebb északnyugati tájakon enyhébb idő lesz. Délután 23, 27 fok várható.

2026.10.08: Egyre többfelé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő - főként az északi, északnyugati országrészben - eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még több órára kisüthet a nap. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3, 10 fok várható, de a szélcsendes északi, északkeleti, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a szeles északnyugati részeken több fokkal magasabb értékeket mérhetünk. Délután jórészt 22, 28 fok várható, esetleg néhol északon, északnyugaton maradhat kissé hűvösebb az idő.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 napi átlagkoncentrációja helyenként meghaladja az egészségügyi határértéket, míg az ózon koncentrációja a délutáni, késő délutáni órákban az egészségügyi határérték köré emelkedhet. (2026.10.06. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.05)

Akciók

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