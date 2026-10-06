Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 6.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. október 6.

Névnap

Brúnó, Renáta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 367.28 Ft

CHF: 393.77 Ft

GBP: 432.72 Ft

USD: 327.45 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 40700 Ft

MOL: 4980 Ft

RICHTER: 12300 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.07: Sok napsütés valószínű a fátyolfelhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre jobbára 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban továbbra is ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, a vízpartoknál és a szelesebb északnyugati tájakon enyhébb idő lesz. Délután 23, 27 fok várható.

2026.10.08: Egyre többfelé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő - főként az északi, északnyugati országrészben - eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még több órára kisüthet a nap. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3, 10 fok várható, de a szélcsendes északi, északkeleti, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a szeles északnyugati részeken több fokkal magasabb értékeket mérhetünk. Délután jórészt 22, 28 fok várható, esetleg néhol északon, északnyugaton maradhat kissé hűvösebb az idő.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 napi átlagkoncentrációja helyenként meghaladja az egészségügyi határértéket, míg az ózon koncentrációja a délutáni, késő délutáni órákban az egészségügyi határérték köré emelkedhet. (2026.10.06. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.05)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!