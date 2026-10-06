A reggel azonban már jóval hűvösebb lesz, bizonyos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 6.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. október 6.
Névnap
Brúnó, Renáta
Friss hírek
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Országos középtávú előrejelzés
2026.10.07: Sok napsütés valószínű a fátyolfelhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. A déli szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre jobbára 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban továbbra is ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, a vízpartoknál és a szelesebb északnyugati tájakon enyhébb idő lesz. Délután 23, 27 fok várható.
2026.10.08: Egyre többfelé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő - főként az északi, északnyugati országrészben - eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még több órára kisüthet a nap. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3, 10 fok várható, de a szélcsendes északi, északkeleti, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a szeles északnyugati részeken több fokkal magasabb értékeket mérhetünk. Délután jórészt 22, 28 fok várható, esetleg néhol északon, északnyugaton maradhat kissé hűvösebb az idő.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A PM10 napi átlagkoncentrációja helyenként meghaladja az egészségügyi határértéket, míg az ózon koncentrációja a délutáni, késő délutáni órákban az egészségügyi határérték köré emelkedhet. (2026.10.06. kedd éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.05)
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