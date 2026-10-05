Új trend hódít a magyarok körében: ide menekülnek karácsonykor - ők csinálják jól?

December már nem kizárólag az otthoni ünneplés ideje. Az INVIA adatai szerint egyre több magyar dönt úgy, hogy a karácsonyi és szilveszteri időszakot külföldön tölti, és ez a trend évről évre erősödik. A karácsonyi és újévi foglalások aránya folyamatosan nő. Hasonló tendencia rajzolódik ki a teljes téli szezonban: az október és február közötti időszak részesedése az összes foglaláson belül már meghaladja az egynegyedet.

A karácsonyi utazók nem rövid city break-re indulnak. Az INVIA adatai szerint az átlagos tartózkodási idő 7,64 éjszaka, vagyis a legtöbben egy teljes hetet töltenek el a kiválasztott helyszínen. Ez arra utal, hogy a karácsonyi utazás nem a hagyományos ünnepi program alternatívája, hanem egy tudatosan megtervezett, minőségi pihenési forma.

Van egy mélyebb ok is, ami miatt egyre több család dönt az ünnepi időszakban a külföldi utazás mellett. Az elutazás azt jelenti, hogy nincs főzés, nincs takarítás és nincs logisztika, csak az. együtt töltött idő, ami az ünnepek lényege lenne. Sok család számára a közös utazás élménye maga az ajándék, és egyesek tudatosan döntenek úgy, hogy a karácsonyi tárgyi ajándékozás helyett inkább egy napsütéses hetet töltenek együtt. A pénzügyi szempont is megállja a helyét: ha összeadjuk az ajándékok, az ételek és a nagyobb társaság számára szervezett ünnepi előkészületek költségeit, egy egyiptomi vagy törökországi utazási csomag valódi és versenyképes alternatívává válik, amely emlékeket ad kézzel fogható tárgyi ajándékok helyett.

„A karácsonyi és szilveszteri utazás iránt folyamatosan nő az érdeklődés. Akik ilyenkor külföldre mennek, jellemzően nem spórolni akarnak, hanem hosszabb utat és olyan úticélokat választanak, amelyek decemberben valódi napfényt, tengert és kikapcsolódást kínálnak" – mondta Szokodi Béla, az INVIA kereskedelmi és termékmenedzsere.

A legnépszerűbb úticélok: nap, tenger és egzotikum

A karácsonyi időszak legnépszerűbb úti céljai jól tükrözik, mire vágynak a magyarok decemberben. Egyiptom és Törökország a megbízható mediterrán választást képviselik, míg Zanzibar és a Maldív-szigetek egzotikusabb, prémium kategóriájú élményt kínálnak. A tipikus karácsonyi utazó átlagosan közel 50 éves, ami arra utal, hogy ez az utazási forma elsősorban azok körében népszerű, akik tudatosan és gondosan tervezik a nyaralásukat.

A több generációs utazás szintén egyre erősödő trend, amelyre a karácsonyi időszak különösen alkalmas. Európa-szerte évek óta terjed az a szokás, hogy nagyszülők, szülők és unokatestvérek együtt utaznak egy üdülőhelyre. Az ünnepi szezon, amikor mindenki egyszerre van szabadságon és szünidőben, természetes lehetőséget kínál az ilyen utakra, az all inclusive ellátás pedig a különböző korú és igényű csoportok számára logisztikailag is könnyen megoldható formát jelent.

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Mikor érdemes foglalni?

A karácsonyi foglalások mintázata eltér a nyári előfoglalási modelltől. Az INVIA adatai szerint a foglalások 84,6%-a legfeljebb 120 nappal az indulás előtt születik, és a két legnagyobb csoport az utolsó 60 napon belül dönt: 26,3% 30 napon belül, 27,4% 31 és 60 nap között foglal. Ez azt jelenti, hogy a karácsonyi utazások kritikus foglalási ablaka szeptembertől novemberig tart.

„A karácsonyi és szilveszteri ajánlatok iránt az érdeklődés rendszeresen meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást, különösen a legnépszerűbb egyiptomi és törökországi szállodák esetében. Aki biztosan szeretne jó ajánlatot találni az ünnepekre, annak érdemes már most elkezdenie a keresést" – tette hozzá Szokodi Béla.