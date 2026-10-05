Időtlen idők óta nem volt ilyen október második hete: erre kell készülni az időjárásban

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Tovább élvezhetjük a vénasszonyok nyarát október elején, ugyanis a hét első két napján kitart a napos, száraz időjárás. A délutáni órákban kifejezetten kellemes melegre, akár 26 fokra is számíthatunk, a hajnalok azonban már csípősek lesznek - írja az időkép.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Hétfőn csapadékmentes marad az idő, a sok napsütést legfeljebb az időnként megnövekvő fátyolfelhők szűrhetik meg. A légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet pedig a hajnali 7 fok körüli értékekről délutánra nagyjából 24 fokig emelkedik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kedden hasonlóan derült időre van kilátás, esőtől továbbra sem kell tartani. Bár napközben 22 és 26 fok közötti meleg várható, a kora reggelek egyre inkább az őszt idézik, a levegő -2 és 10 fok közé hűl le, az Alpokalján és az ország délnyugati részein pedig pára, illetve köd is képződhet. A szél ezen a napon is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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