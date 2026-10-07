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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 7.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 7.)

Pénzcentrum
2026. október 7. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. október 7., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.10.08: Egyre többfelé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő - főként az északi, északnyugati országrészben - eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A délies szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3, 10 fok várható, de a szélcsendes északi, északkeleti, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a szeles északnyugati részeken több fokkal magasabb értékeket mérhetünk. Délután 22, 28 fok várható.

2026.10.09: Felhős idő valószínű, főként éjszaka lehet további záporos jellegű csapadék. Napközben már egyre inkább csökken ennek esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet. Az északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérik, de a légmozgás már napközben mérséklődni kezd. Kora reggel 10, 16, délután 16, 23 fok valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség még többnyire kedvezően alakul, azonban délután néhol az ózon koncentrációja átmenetileg, illetve a PM10 koncentrációjának napi átlaga az egészségügyi határérték fölé emelkedhet. (2026.10.07. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.06)

Akciók

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