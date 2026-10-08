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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 8.)
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Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 8.)

Pénzcentrum
2026. október 8. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 8.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

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Friss hírek

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EUR: 366.1 Ft
CHF: 392.22 Ft
GBP: 431.52 Ft
USD: 326.74 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 7.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>1, 6, 10, 12, 14, 17, 33</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 42 db<br> 5-ös találat: 2200 db<br> 4-es találat: 31118 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 39900 Ft
MOL: 5035 Ft
RICHTER: 12500 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.09: Főként éjszaka lehet eső, zápor, néhol akár zivatar is. Napközben már egyre inkább csökken ennek az esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet, de délnyugaton és északkeleten tartósabban felhős maradhat az ég, utóbbi részén az országnak még délután is lehet helyenként csapadék. Az északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérik, de a légmozgás már napközben veszít erejéből. Kora reggel 10, 16, délután általában 18, 23 fok valószínű.

2026.10.10: Dél felől befelhősödhet az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0, +12 fokról délutánra jórészt 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 napi átlagkoncentrációja helyenként meghaladhatja az egészségügyi határértéket, míg az ózon koncentrációja a délutáni, késő délutáni órákban átmenetileg még az egészségügyi határérték köré emelkedhet. (2026.10.08. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.07)

Akciók

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