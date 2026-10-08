Energiaárak, élelmiszer, munkahelyek. Egy friss európai tanulmány szerint egyre inkább valós gazdasági félelmekre épülnek a klímatévhitek.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 8.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. október 8.
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Deviza árfolyam
EUR: 366.1 Ft
CHF: 392.22 Ft
GBP: 431.52 Ft
USD: 326.74 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 39900 Ft
MOL: 5035 Ft
RICHTER: 12500 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.09: Főként éjszaka lehet eső, zápor, néhol akár zivatar is. Napközben már egyre inkább csökken ennek az esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet, de délnyugaton és északkeleten tartósabban felhős maradhat az ég, utóbbi részén az országnak még délután is lehet helyenként csapadék. Az északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérik, de a légmozgás már napközben veszít erejéből. Kora reggel 10, 16, délután általában 18, 23 fok valószínű.
2026.10.10: Dél felől befelhősödhet az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0, +12 fokról délutánra jórészt 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A PM10 napi átlagkoncentrációja helyenként meghaladhatja az egészségügyi határértéket, míg az ózon koncentrációja a délutáni, késő délutáni órákban átmenetileg még az egészségügyi határérték köré emelkedhet. (2026.10.08. csütörtök éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.07)
Akciók
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