Kész, ennyi volt a kellemes ősznek? Durva fordulat érkezik, már a napját is tudni

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Kedden ismét sok napsütésre és 22–26 fokos délutáni hőmérsékletre számíthatunk Magyarországon, miközben esőnek alig van esélye. A reggel azonban már jóval hűvösebb lesz, a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Október 6-án nagyrészt derült, illetve fátyolfelhős égboltra készülhetünk, és a jelenlegi előrejelzés szerint csapadék sehol nem okoz majd komolyabb gondot. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így a szél sem sokat ront majd a hőérzeten.
A reggel ugyanakkor már emlékeztet arra, hogy valóban október van. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakulhat, a fagyzugos, hidegre hajlamos területeken pedig gyenge fagy sem kizárt. A magasabban fekvő részeken, illetve a vízpartok közelében ennél valamivel enyhébb lehet a hajnal.
Napközben gyorsan emelkedik a hőmérséklet. A HungaroMet országos előrejelzése szerint 22 és 26 fok közötti maximumokra készülhetünk, vagyis október elejéhez képest kifejezetten enyhe idő várható. A déli, délies légmozgás elsősorban az északnyugati országrészben lehet élénkebb. Az ország nagy részén azonban gyenge vagy mérsékelt szél mellett élvezhetjük a napsütést.
Budapesten hasonlóan kellemes idő ígérkezik. A fővárosban kedden a reggeli órákban 9–10 fok körüli hőmérséklet után délben már 23–24 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet, délután pedig 25 fok körüli csúcshőmérséklet sem kizárt.
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A száraz, napos idő viszont nem tart örökké. A következő napokban még marad a szokatlanul enyhe idő, csütörtökön azonban már nyugat felől fokozatosan megnövekedhet a felhőzet, és egyre többfelé lehet eső, zápor, helyenként zivatar is.
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