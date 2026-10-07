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Közelkép a futócipőkről és a női lábakról a futás előtti bemelegítő tevékenység során.
Utazás

Szabályosan megrohamozzák Budapestet a külföldiek a hétvégén: olyan történik, amire rég volt példa

Pénzcentrum
2026. október 7. 19:33

42 kilométeres városnézés? Barcelona, Madrid, London, Koppenhága, Berlin – csak néhány város azok közül, ahonnan ezen a hétvégén Budapest felé veszik az irányt. Friss foglalási adatok alapján a SPAR Budapest Maraton idei hétvégéjére 46 százalékkal több külföldi érkezik Magyarországra, mint tavaly, és különösen erős lehet a Spanyolországból érkezők mezőnye.

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Október 10-11-én rendezik meg a 41. SPAR Budapest Maraton Fesztivált, amely évről évre egyre nagyobb nemzetközi közönséget vonz a magyar fővárosba. A Budapest Sportiroda adatai szerint az esemény mérete és a hozzá kapcsolódó külföldi futóturizmus volumene 2023 óta közel a duplájára nőtt, az idei versenyre több mint 120 országból várnak futókat.

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A trend a repülőjegy-foglalásokban is visszaköszön: a Kiwi.com-on a maraton hétvégéjére Magyarországra érkező utasok száma 46 százalékkal haladja meg a tavalyi foglalások számát. Ez a legerősebb éves növekedés a vizsgált négy maratoni hétvége közül. Ráadásul ez még erősödhet, hiszen tavaly az utasok mintegy 13 százaléka a versenyt megelőző utolsó négy napban foglalt.

Barcelona és Madrid az élen

Spanyolország vezeti az indulási országok rangsorát, az indulási repülőterek között rögtön két spanyol város áll az első két helyen: Barcelona és Madrid. Valencia az ötödik, Alicante a tizedik, így a tíz legfontosabb kiindulópontból négy spanyol város.

A spanyol utazók erős jelenléte nem új jelenség. Míg 2023-ban még az Egyesült Királyság vezette a maratonhétvégén Magyarországra indulók országainak rangsorát, 2024-ben Dánia került az élre, tavaly pedig már Spanyolország foglalta el az első helyet, és idén is megtartotta vezető pozícióját.

Koppenhágától Berlinig

Az indulási pontok sokszínűsége jól mutatja a hétvége nemzetközi jellegét. Az idei rangsorban Barcelona és Madrid után a top 15-ben többek közt Berlin, Athén, Milánó, Varsó, Gdańsk, London, Tirana és Isztambul is megtalálható. Koppenhága és Berlin ráadásul évek óta stabilan a maratonhétvége fontos kiindulópontjai között van.

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Amikor egy esemény választja ki helyettünk az úti célt

A futóturizmus jól illeszkedik az eseményturizmus egyre látványosabb jelenségébe. Az úti cél kiválasztásának apropója ilyenkor nem feltétlenül maga a város, hanem egy koncert, fesztivál vagy sportesemény. Először megvan az élmény és annak időpontja, majd ehhez épül fel az utazás.

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 „A városi futóversenyek ráadásul ebből a szempontból különlegesek, hiszen egyszerre jelentenek sportélményt és rendhagyó városnézést. Maga az utazás is a teljes élmény részévé válik, Budapest pedig egy nemzetközi futóesemény mellett egy city break élményét is kínálja” – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.
Címlapkép: Getty Images
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