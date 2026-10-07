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Utazás

Most közölte a HungaroMet: kíméletlen fordulat jön az időjárásban, fagyos hajnalokkal tarol le a hidegfront

Pénzcentrum
2026. október 7. 07:06

Bár ma még élvezhetjük a 27 fokos meleget és a napsütést, csütörtöktől egy hidegfront vet véget a kora őszi jó időnek. Nyugat felől kiadós eső, megerősödő szél és tartós lehűlés érkezik, így a hétvégén a csúcshőmérséklet már a 20 fokot is alig éri el.

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A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán napközben még derült, száraz idő várható 23 és 27 fok közötti maximumokkal. Késő estére 6 és 18 fok közé hűl a levegő, az ország északnyugati részén pedig megélénkül a déli szél, amely Sopron környékén viharos lökésekkel is párosulhat. Éjszaka a fagyzugos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, a hajnali minimumok általában 3 és 10 fok között alakulnak.

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Csütörtökön nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és elsősorban az északi, északnyugati tájakon kell csapadékra számítani. Az Észak-Dunántúlon a szelet erős lökések kísérik, miközben a keleti országrészben egészen estig többnyire napos marad az idő.

Pénteken már országszerte felhősebb időre ébredhetünk, főként éjszaka valószínű további záporos csapadék. Napközben a felhőzet lassan felszakadozik, és a csapadékhajlam is alábbhagy. A szél északnyugatira fordul és átmenetileg megerősödik, majd a nap folyamán fokozatosan veszít az erejéből.

A hétvégére egyértelműen beköszönt a hűvösebb őszi idő. Szombaton és vasárnap egyaránt változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, elszórtan kisebb eső és zápor is előfordulhat. A nyugatias szél helyenként megélénkül, a nappali felmelegedés pedig mindkét nap 16 és 22 fok között tetőzik a csípős, 1 és 12 fok közötti hajnalokat követően.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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