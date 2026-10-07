Rendkívüli szárazsággal telt a 2026-os év első kilenc hónapja, amely a mérések 1901-es kezdete óta a legszárazabb időszaknak bizonyult Magyarországon.
Most közölte a HungaroMet: kíméletlen fordulat jön az időjárásban, fagyos hajnalokkal tarol le a hidegfront
Bár ma még élvezhetjük a 27 fokos meleget és a napsütést, csütörtöktől egy hidegfront vet véget a kora őszi jó időnek. Nyugat felől kiadós eső, megerősödő szél és tartós lehűlés érkezik, így a hétvégén a csúcshőmérséklet már a 20 fokot is alig éri el.
A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán napközben még derült, száraz idő várható 23 és 27 fok közötti maximumokkal. Késő estére 6 és 18 fok közé hűl a levegő, az ország északnyugati részén pedig megélénkül a déli szél, amely Sopron környékén viharos lökésekkel is párosulhat. Éjszaka a fagyzugos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, a hajnali minimumok általában 3 és 10 fok között alakulnak.
Csütörtökön nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és elsősorban az északi, északnyugati tájakon kell csapadékra számítani. Az Észak-Dunántúlon a szelet erős lökések kísérik, miközben a keleti országrészben egészen estig többnyire napos marad az idő.
Pénteken már országszerte felhősebb időre ébredhetünk, főként éjszaka valószínű további záporos csapadék. Napközben a felhőzet lassan felszakadozik, és a csapadékhajlam is alábbhagy. A szél északnyugatira fordul és átmenetileg megerősödik, majd a nap folyamán fokozatosan veszít az erejéből.
A hétvégére egyértelműen beköszönt a hűvösebb őszi idő. Szombaton és vasárnap egyaránt változóan, gyakran erősen felhős lesz az ég, elszórtan kisebb eső és zápor is előfordulhat. A nyugatias szél helyenként megélénkül, a nappali felmelegedés pedig mindkét nap 16 és 22 fok között tetőzik a csípős, 1 és 12 fok közötti hajnalokat követően.
A Pénzcentrum 2026. október 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. október 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A reggel azonban már jóval hűvösebb lesz, bizonyos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Csütörtökön megérkezik a front, többfelé esővel és záporokkal, hétvégére pedig jó néhány fokkal lehűl az idő.
December már nem kizárólag az otthoni ünneplés ideje.
A javaslat részleteiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be.
A húsleves az 5., a gulyás a 12. helyen végzett, a halászlé viszont nem szerepelt ilyen jól.
Rendkívüli bejelentést tett az MTÜ: fájdalmas igazság derült ki a Balatonról és a külföldi turistákról
Átfogó, adatalapú és a szakmával közösen készülő turisztikai stratégiát ígér a Magyar Turisztikai Ügynökség.
A hiba elhárításáig számos vonat csak Kelenföldig jár.
Sulyok Tamás korábbi köztársasági elnök 33 külföldi utazása összesen 387 millió forintba került 2024 márciusa és 2025 vége között.
A Pénzcentrum 2026. október 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A délutáni órákban kifejezetten kellemes melegre, akár 26 fokra is számíthatunk, a hajnalok azonban már csípősek lesznek.
A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.