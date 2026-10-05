2026. október 5. hétfő Aurél
21 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 5.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 5.)

Pénzcentrum
2026. október 5. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. október 5., hétfő.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Aurél

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 368.86 Ft
CHF: 397.32 Ft
GBP: 435.53 Ft
USD: 329.71 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 1.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>1, 9, 19, 25, 38, 43</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 24 db<br> 4-es találat: 813 db<br> 3-as találat: 14452 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 40250 Ft
MOL: 4852 Ft
RICHTER: 12230 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.06: Napos idő várható zömmel fátyolfelhőkkel és csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, a belvárosokban és a vízpartoknál enyhébb idő valószínű. Délután 22, 26 fokot mérünk.

2026.10.07: Az ország legnagyobb részén sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett a Dunántúlra már középszintű felhők is sodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső nem kizárt. A délies szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre jobbára 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban továbbra is ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, a vízpartoknál és a szelesebb északnyugati tájakon enyhébb idő lesz. Délután 22, 26 fok várható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja kissé megemelkedik. (2026.10.05. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.04)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:22
09:18
09:14
09:06
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 4. 18:33 Zuhanórepülés a magyar tőzsdén: úgy adták-vették ezt a részvényt a befektetők, mintha nem lenne holnap
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 5.
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
2026. október 4.
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
2026. október 4.
Megroppant a fővárosi lakáspiac? Potom pénzért, 22 millióért szórják ki az ingatlanokat, de van egy bökkenő
2026. október 4.
Kongatják a vészharangot a magyar borászok: csapások sorozata érte el a magyar borvidékeket 2026-ban, alig lesz termés
2026. október 4.
Havi egymillió forintos segítség a babák után? Elképesztő jólétben élnek a Bécsbe menekült magyarok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 5. hétfő
Aurél
41. hét
Október 5.
Építészet és habitat világnap
Október 5.
Raoul-Wallenberg-emléknap
Október 5.
Építészeti világnap
Október 5.
A pedagógusok világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak
2
5 napja
Övön aluli csapás érte a Balatont és Budapestet: hátat fordítottak a külföldi turisták, egyre nagyobb a baj
3
1 hete
Fontos változás élesedett a MÁV járatain: mostantól erre van szükség a kedvezményes diákbérletekhez
4
3 hete
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
5
1 hete
Leesik az állad: ennyibe kerül a sajtos-tejfölös lángos a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalomkövető
monitoring rendszer, amely figyeli az ügyfél kártyahasználati szokásait az elkövetett csalások hatékony és időben történő kiszűrése érdekében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 5. 05:26
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 17:58
Kvíz: Jártál már Belgiumban, vagy csak tervezel oda utazni? Lássuk mit tudsz a sör és a csokoládé országáról!
Agrárszektor  |  2026. október 5. 08:13
Kitört a vihar, megérkezett az ítéletidő: itt özönvíz mosott el mindent