Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 5.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. október 5., hétfő.

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. október 1.

A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 9, 19, 25, 38, 43

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 24 db

4-es találat: 813 db

3-as találat: 14452 db



OTP: 40250 Ft

MOL: 4852 Ft

RICHTER: 12230 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.06: Napos idő várható zömmel fátyolfelhőkkel és csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, a belvárosokban és a vízpartoknál enyhébb idő valószínű. Délután 22, 26 fokot mérünk.

2026.10.07: Az ország legnagyobb részén sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett a Dunántúlra már középszintű felhők is sodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső nem kizárt. A délies szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre jobbára 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban továbbra is ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, a vízpartoknál és a szelesebb északnyugati tájakon enyhébb idő lesz. Délután 22, 26 fok várható.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja kissé megemelkedik. (2026.10.05. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.04)

Akciók

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