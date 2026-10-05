A délutáni órákban kifejezetten kellemes melegre, akár 26 fokra is számíthatunk, a hajnalok azonban már csípősek lesznek.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 5.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. október 5., hétfő.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.10.06: Napos idő várható zömmel fátyolfelhőkkel és csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, a belvárosokban és a vízpartoknál enyhébb idő valószínű. Délután 22, 26 fokot mérünk.
2026.10.07: Az ország legnagyobb részén sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett a Dunántúlra már középszintű felhők is sodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső nem kizárt. A délies szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre jobbára 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban továbbra is ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, a vízpartoknál és a szelesebb északnyugati tájakon enyhébb idő lesz. Délután 22, 26 fok várható.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután az ózon koncentrációja kissé megemelkedik. (2026.10.05. hétfő éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.10.04)
Akciók
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