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Kész, vége: megszűnhet Magyarország legmenőbb szánkó-, és sípályája - egyszerűen visszavonták az engedélyét
A Pest Vármegyei Kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó-, sífutó- és gyereksípálya működéséhez szükséges engedélyt. De a döntés még nem végleges, de egyelőre nincs engedély az üzemeltetéshez.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó-, sífutó- és gyereksípálya működéséhez szükséges engedélyt – közölte Facebook-oldalán a Normafa Park. A bejegyzés szerint ha a döntés változatlan formában marad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó- és sífutópályájának téli üzemelése.
A hatósági indoklás szerint a korábbi döntés védett természeti területek használatát engedélyezte egy sífutó- és két szánkópálya megvalósításához és működtetéséhez.
A határozattal szemben azonban keresetet nyújtottak be.
A kormányhivatal az ügy újbóli vizsgálatakor arra jutott, hogy a végleges döntéshez további tényeket kell tisztázni. Emiatt a korábbi határozatot jogszabálysértőnek minősítették, és visszavonták. Ez nem feltétlenül jelenti a pályák végleges bezárását, de jelen állás szerint nincs érvényes engedély a korábban jóváhagyott működéshez.
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