Íme, Magyarország egyik legjobb téli csúszkálós helyei: Budapesthez közel, gyönyörű panorámával
Íme, Magyarország egyik legjobb téli csúszkálós helyei: Budapesthez közel, gyönyörű panorámával

2026. január 23. 11:15

Ha hétvégi téli programot keresel, ne böngész tovább, összegyűjtöttük Magyarország legszebb, Budapesthez közeli szánkópályáit, ahol biztonságosan élvezheted a lejtőket és a hó borította tájat.

A helyszín nem ismeretlen a téli sportok kedvelői előtt. A zebegényi Sárkány-dombon korábban sípálya működött, amely 2012 óta nem üzemel, ugyanakkor a területen korábban külön kijelölt szánkópálya is volt, és a lejtő adottságai miatt ma is alkalmas szánkózásra. 

A zebegényi szánkózás külön előnye, hogy Budapestről is könnyen megközelíthető, akár vonattal, akár autóval, így ideális választás lehet egy spontán téli kiruccanáshoz. 

@magyarorszag_kincsei_

♬ original sound - Magyarország_Kincsei_

Fontos azonban, hogy a terület nem üzemeltetett pálya, így a szánkózás mindenki számára saját felelősségre történik. Érdemes figyelni a hóviszonyokra, a többi szánkózóra, és a biztonságos felszerelésre is.

Ezek most a legjobb szánkópályák Magyarországon

Ha marad még hó a hétvégére, a zebegényi Sárkány-domb könnyen lehet az egyik legjobb vidéki szánkózós úti cél, de összegyűjtöttük még Magyarország legkedveltebb szánkózós helyeit is:

  • Dobogókő
  • Nagy-Hideg-hegy
  • Királyrét
  • Zebegény (Kálvária-domb)
  • Visegrád (Nagyvillám sípálya és a Zsitvay-kilátó)
  • Szentendre (Művész tér)

Mátrafüreden két szánkópálya is található: a központból a sárga háromszög jelzésen elindulva, mintegy 1,7 km-re található az egyik. A pálya legmagasabb pontja tengerszint felett 450 m-re, a legalacsonyabb 380 m-re található. A központból a sárga sáv jelzésen déli irányba (Gyöngyös irányába) haladva, a kisvasút nyomvonalát keresztezve lehet eljutni el a Pipis-hegy északi oldalára, mintegy 1450 métert megtéve. Itt található a másik szánkózásra alkalmas terep.

Mátraházán pedig a parkolóból a sárga háromszög jelzésen 330 métert haladva juthatunk el a szánkópályáig, melynek legmagasabb pontja 710 m tengerszint feletti magasságban van.

Kicsit messzebb van Budapesttől, de Kőszegen, a Szabó-hegyen külön szánkópálya várja a szánkózókat, persze ha megfelelő mennyiségű hó esik.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #tél #hó #belföld #szabadidő #túra #turista #kirándulás #közösségi média #hellovidék #tiktok

