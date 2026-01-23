Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.
Íme, Magyarország egyik legjobb téli csúszkálós helyei: Budapesthez közel, gyönyörű panorámával
Ha hétvégi téli programot keresel, ne böngész tovább, összegyűjtöttük Magyarország legszebb, Budapesthez közeli szánkópályáit, ahol biztonságosan élvezheted a lejtőket és a hó borította tájat.
A helyszín nem ismeretlen a téli sportok kedvelői előtt. A zebegényi Sárkány-dombon korábban sípálya működött, amely 2012 óta nem üzemel, ugyanakkor a területen korábban külön kijelölt szánkópálya is volt, és a lejtő adottságai miatt ma is alkalmas szánkózásra.
A zebegényi szánkózás külön előnye, hogy Budapestről is könnyen megközelíthető, akár vonattal, akár autóval, így ideális választás lehet egy spontán téli kiruccanáshoz.
Fontos azonban, hogy a terület nem üzemeltetett pálya, így a szánkózás mindenki számára saját felelősségre történik. Érdemes figyelni a hóviszonyokra, a többi szánkózóra, és a biztonságos felszerelésre is.
Ezek most a legjobb szánkópályák Magyarországon
Ha marad még hó a hétvégére, a zebegényi Sárkány-domb könnyen lehet az egyik legjobb vidéki szánkózós úti cél, de összegyűjtöttük még Magyarország legkedveltebb szánkózós helyeit is:
- Dobogókő
- Nagy-Hideg-hegy
- Királyrét
- Zebegény (Kálvária-domb)
- Visegrád (Nagyvillám sípálya és a Zsitvay-kilátó)
- Szentendre (Művész tér)
Mátrafüreden két szánkópálya is található: a központból a sárga háromszög jelzésen elindulva, mintegy 1,7 km-re található az egyik. A pálya legmagasabb pontja tengerszint felett 450 m-re, a legalacsonyabb 380 m-re található. A központból a sárga sáv jelzésen déli irányba (Gyöngyös irányába) haladva, a kisvasút nyomvonalát keresztezve lehet eljutni el a Pipis-hegy északi oldalára, mintegy 1450 métert megtéve. Itt található a másik szánkózásra alkalmas terep.
Mátraházán pedig a parkolóból a sárga háromszög jelzésen 330 métert haladva juthatunk el a szánkópályáig, melynek legmagasabb pontja 710 m tengerszint feletti magasságban van.
Kicsit messzebb van Budapesttől, de Kőszegen, a Szabó-hegyen külön szánkópálya várja a szánkózókat, persze ha megfelelő mennyiségű hó esik.
