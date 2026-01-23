Íme, Magyarország egyik legjobb téli csúszkálós helyei: Budapesthez közel, gyönyörű panorámával

Ha hétvégi téli programot keresel, ne böngész tovább, összegyűjtöttük Magyarország legszebb, Budapesthez közeli szánkópályáit, ahol biztonságosan élvezheted a lejtőket és a hó borította tájat.

A helyszín nem ismeretlen a téli sportok kedvelői előtt. A zebegényi Sárkány-dombon korábban sípálya működött, amely 2012 óta nem üzemel, ugyanakkor a területen korábban külön kijelölt szánkópálya is volt, és a lejtő adottságai miatt ma is alkalmas szánkózásra.

A zebegényi szánkózás külön előnye, hogy Budapestről is könnyen megközelíthető, akár vonattal, akár autóval, így ideális választás lehet egy spontán téli kiruccanáshoz.

Fontos azonban, hogy a terület nem üzemeltetett pálya, így a szánkózás mindenki számára saját felelősségre történik. Érdemes figyelni a hóviszonyokra, a többi szánkózóra, és a biztonságos felszerelésre is.

Ezek most a legjobb szánkópályák Magyarországon

Ha marad még hó a hétvégére, a zebegényi Sárkány-domb könnyen lehet az egyik legjobb vidéki szánkózós úti cél, de összegyűjtöttük még Magyarország legkedveltebb szánkózós helyeit is:

Dobogókő

Nagy-Hideg-hegy

Királyrét

Zebegény (Kálvária-domb)

Visegrád (Nagyvillám sípálya és a Zsitvay-kilátó)

Szentendre (Művész tér)

Mátrafüreden két szánkópálya is található: a központból a sárga háromszög jelzésen elindulva, mintegy 1,7 km-re található az egyik. A pálya legmagasabb pontja tengerszint felett 450 m-re, a legalacsonyabb 380 m-re található. A központból a sárga sáv jelzésen déli irányba (Gyöngyös irányába) haladva, a kisvasút nyomvonalát keresztezve lehet eljutni el a Pipis-hegy északi oldalára, mintegy 1450 métert megtéve. Itt található a másik szánkózásra alkalmas terep.

Mátraházán pedig a parkolóból a sárga háromszög jelzésen 330 métert haladva juthatunk el a szánkópályáig, melynek legmagasabb pontja 710 m tengerszint feletti magasságban van.

Kicsit messzebb van Budapesttől, de Kőszegen, a Szabó-hegyen külön szánkópálya várja a szánkózókat, persze ha megfelelő mennyiségű hó esik.