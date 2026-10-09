A mögöttünk hagyott hidegfrontot követően szárazabb légtömegek érik el a térséget, aminek köszönhetően a nap folyamán fokozatosan felszakadozik a felhőzet.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 9.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. október 9., péntek.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.10.10: Dél, délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre többfelé várható eső, zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0, +12 fokról délutánra 14 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.10.11: A reggeli borongós időt követően nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Az ország keleti, délkeleti felén a tartós eső kelet felé kivonul, megszűnik. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Az érkezett hidegfront hatására feltámadt szél tisztítja a levegőt, amelynek minősége így kedvezően alakul a mai nap folyamán. (2026.10.09. péntek éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.10.08)
Akciók
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