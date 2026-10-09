Ne tévesszen meg senkit a mai napsütés: alaposan megváltozik az időjárás a hétvégére, erre jobb felkészülni

A mögöttünk hagyott hidegfrontot követően szárazabb légtömegek érik el a térséget, aminek köszönhetően a nap folyamán fokozatosan felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék, a csúcshőmérséklet pedig 16 és 22 fok között alakul – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a front mögötti szárazabb levegő gyorsan kifejti a hatását. Az ország jelentős részén több órára kisüt a nap, a korábbi esőzések pedig mindenütt teljesen megszűnnek. "A felhőzet a délelőtti óráktól felszakadozik, elvékonyodik, a délnyugati megyék kivételével csökken is" – mutattak rá a javuló időjárási helyzetre.

A nappali felmelegedés mérsékelt, de kellemes lesz, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 16 és 22 fok közötti értékeket mutathat. Ugyanakkor a szabadban tartózkodóknak érdemes felkészülniük az élénkebb légmozgásra is, ugyanis "az északnyugati szelet élénk, helyenként és átmenetileg erős lökések kísérik" a nap folyamán.

Szombaton dél, délnyugat felől egyre vastagabb felhőzet érkezik, és egyre többfelé várható eső, zápor. A legtöbb napsütés északon valószínű, délután 14–22 fokot mérhetünk.

Vasárnap a kezdetben borongós idő után nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Keleten és délkeleten a tartós eső lassan megszűnik, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, keleten ennél hűvösebb is lehet.