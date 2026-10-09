Az OTP közel 7 százalékos emelkedése húzta pénteken a magyar tőzsdét, miközben a vezető európai részvényindexek is erősödtek
Figyelem! Leállás jön az MBH Banknál: nem lesz használható a netbank és az app, átutalások is szünetelnek
Tervezett karbantartás miatt 2026.10.09-én 22:00 és 2026.10.10-én 07:00 között több szolgáltatás sem lesz elérhető az MBH Banknál.
Tervezett karbantartás miatt 2026.10.09-én 22:00 és 2026.10.10-én 07:00 között az alábbi szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: MBH Netbank (korábban MKB), az MBH Netbank (korábban Takarék), az MBH Netbank (korábban BB), az MBH Bank App, az MBH Vállalati App, az MBH Direct Bank, valamint az MBH Vállalati Netbank nem lesz elérhető.
Az azonnali átutalások (beleértve a qvik-QR, qvik-NFC és qvik-link megoldásokkal indított utalásokat), a fizetési kérelmek (qvik-kérelem), valamint a másodlagos azonosítók kezelése (rögzítés, meghosszabbítás, törlés) szünetel. Az érintett szolgáltatások sem indításra, sem fogadásra nem lesznek elérhetők: az azonnali átutalási és fizetési kérelem megbízások visszautasításra kerülnek, továbbá fizetési kérelem indítására, jóváhagyására vagy elutasítására sem lesz lehetőség. A kereskedői qvik-elfogadói szolgáltatás szünetel, a kereskedőknél bármely bank ügyfele által kezdeményezett fizetés visszautasításra kerül.
Az MBH arra kéri az ügyfeleket, hogy a tranzakciókat a karbantartási időszakon kívülre időzítsék! Kérdés esetén pedig hívják az MBH Bank 0-24 órában elérhető Telebank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon.
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Folytatódik az eladási hullám az európai részvénypiacokon csütörtök délelőtt, a bankpapírok különösen nagy nyomás alá kerültek.
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Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken kedden reggel, a magyar piac pedig az OTP vezetésével felülteljesít.
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
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Enyhe emelkedéssel kezdte a hetet a magyar tőzsde, miközben a francia piacot az államadóssággal kapcsolatos aggodalmak és a Schneider Electric zuhanása húzta lefelé.
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