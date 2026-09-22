Magyarországon az éghajlatváltozás hatására drasztikusan átalakult az évszakok hossza és szerkezete, a tavasz és a nyár hetekkel kitolódott.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
Budapesten az átlagfizetés 52 százalékát viheti el egy belvárosi lakás bérleti díja, Lisszabonban pedig a teljes kereset sem lenne elég rá az EU Tanácsának összehasonlítása szerint. A vizsgált 22 európai város egyikében sem marad a lakbér a fizetés 30 százalékán belül, pedig szakértők ezt tekintenék kedvező aránynak.
Egy magasabb külföldi fizetés önmagában még nem jelent kényelmesebb megélhetést, ha a kereset jelentős részét rögtön elviszi az albérlet. A lakhatás megfizethetőségéről ezért az áraknál többet mond, hogy a helyben dolgozók jövedelméből mennyi marad a bérleti díj kifizetése után.
Az EU Tanácsának lakhatási összefoglalójában szereplő ábra ezt hasonlítja össze 22 európai nagyvárosban, a belvárosi lakásokra összpontosítva. A 2025-re vonatkozó adatok alapján jelentősek a különbségek, és több magas árszintű nyugat-európai városban is kisebb terhet jelenthet a lakbér az ottani átlagfizetéshez képest, mint Budapesten.
Van, ahol a teljes fizetés is kevés a lakbérre
A Tanács által közölt, 2025-re vonatkozó ábra a belvárosi lakások bérleti díját viszonyítja az átlagfizetéshez. A 100 százalék tehát ebben az esetben azt jelenti, hogy a teljes kereset elmenne a lakbérre, az ennél magasabb értéknél pedig már annak kifizetéséhez is további pénzre lenne szükség.
A legrosszabb helyzetben ezen a téren Lisszabon van a vizsgált városok közül, 116 százalékos aránnyal. Vagyis az átlagfizetésen felül még annak 16 százalékát kellene előteremteni pusztán a bérleti díjra. A listán ezután Barcelona és Madrid következik, mindkettő 74 százalékkal, így ezekben a városokban a kereset közel háromnegyedét vinné el a lakbér.
A dobogósok után sem sokkal kedvezőbb a helyzet. Milánóban 72, Rómában 65, Dublinban 62 százalékos arány szerepel az összehasonlításban. Athénban, Varsóban és Prágában szintén a fizetés több mint felének felel meg a vizsgált bérleti díj.
Budapest is a legdrágább fővárosok között van
A magyar főváros 52 százalékkal a tizedik helyen áll a 22 várost felsoroló ábrán. Budapest így közvetlenül Prága mögött szerepel, és megelőzi Amszterdamot, Stockholmot, Párizst, sőt Bécset is. Ez nem azt jelenti, hogy forintban átszámolva nálunk drágább az albérlet, hanem azt, hogy a helyi átlagfizetéshez képest nagyobb terhet jelent.
Az 52 százalékos arány egy 400 ezer forintos nettó fizetésre vetítve havi 208 ezer forintos lakbért jelentene. Ez szemléltető számítás, de jól mutatja, mennyi maradna az összes többi kiadásra. A Tanács által említett 30 százalékos célszám mellett ugyanebből a keresetből 120 ezer forint jutna bérlésre, a különbség havonta 88 ezer forint.
Fontos azonban megjegyezni, hogy az összehasonlítás a belvárosi lakásokra vonatkozik, nem az összes bérlő tényleges kiadását mutatja. A helyzet kegyetlenségét azonban az azért jelzi, hogy a felsorolt városok egyike sem fér bele a 30 százalékos határba. Még a lista végén álló Frankfurtban és Luxembourgban is 34 százaléka a keresetnek elmenne a lakbérre, Helsinkiben ez 35, Bécsben pedig 37 százalék.
A megfizethetőséget ráadásul tovább ronthatja a városok növekedése. A Tanács összefoglalója szerint 2050-re Európa lakosságának 83 százaléka élhet városi térségekben. Kérdés, hogy a lakáskínálat tudja-e követni ezt ott, ahol már most is nehéz a helyi fizetésekből kigazdálkodni a lakbért.
Több budapesti kerületben is tarthatatlanná vált a helyzet az éjjel-nappal nyitvatartó, beltéri csomagkiadó helyiségek állapota miatt.
Kegyetlenül pórul járt, aki napelemet szereltetett fel: súlyos milliókat követelhetnek vissza a magyar családoktól
Szeptember végén lejár a lakossági napelemes pályázatok elszámolási határideje, ami sok családot sodort nehéz helyzetbe.
Összehangolt rendőrségi és pénzügyőri intézkedés során csaknem 200 kiló vágott fogyasztási dohány került elő egy autóból Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Súlyos veszély leselkedhet rengeteg magyar otthonban: életveszélyes csapdába eshet, aki nem lép időben
A hétvégén még nyárias volt az időjárás, azonban a közelgő őszi, téli időszak feladatokat és veszélyeket egyaránt rejt magában.
Az új lakások áfája 2027-től ismét 27 százalékra emelkedik, de ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra hasonló mértékben nőnek majd az árak.
Rekordot döntő hőség, kevesebb csapadékos nap, gyakoribb szupercellák jégesővel és viharos széllökésekkel – egyre látványosabban változik Magyarország éghajlata.
Nem várt fordulat a lakáspiacon: hirtelen rengeteg lakóingatlan ára esett be, jár rájuk az állami gigatámogatás
2026 augusztusára a budapesti eladó lakások 46 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, ami közel 4 százalékpontos növekedés 2025 decembere óta.
A szél sokfelé megerősödik, északkeleten pedig zivatarok és jégeső is kialakulhat.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
A megfizethető lakhatás biztosítása Európa tehetősebb országaiban is komoly állami beavatkozásokat igényel, Magyarországon pedig becslések szerint hárommillió embert érint a lakhatási szegénység.
A teljes havi országos áramfogyasztásnak már közel 40 százalékát a napelemek fedezték, miközben Paks részesedése 14 százalékra zsugorodott.
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
Egyre nagyobb kihívást jelenthet az egyedül maradó időseknek a korábban többgenerációs otthonként szolgáló családi házak fenntartása, az eladásuk azonban nem feltétlenül egyszerű 2026-ban.
Fillérekért vehetsz lakást ebben a jóléti országban: óriási csapdába esik, aki bedől a nyomott áraknak
A Pénzcentrum új sorozatában a különböző európai országok lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.
Ezekben a városokban még mediánbérből is összejöhet a saját lakás: Budapesten már nagyon szűkösen jön ki a matek
Tízmillió forint megtakarítással és mediánbérrel az Otthon Start segítségével szinte valamennyi megyeszékhelyen elérhető lehet egy 50 négyzetméteres lakás.
Átvette a MOHU a szemétszámlák kezelését: ha ezt elszúrja a társasház, a lakókon vasalják be a tartozást
A társasházakban júliustól sok esetben már nem az egyes lakástulajdonosok, hanem maga a társasház kapja meg egy összegben a hulladékszállítási számlát.
A készülő új magyar energiastratégia kiemelt szerepet szán a hazai geotermikus energia hasznosításának, beleértve a hő- és a villamosenergia-termelést is.
250 millió forint egy panellakásért Budapesten? A XII. kerületi Mártonhegyen ennyiért kínálnak egy 120 négyzetméteres, háromszintes luxusingatlant.
A lakásvásárlás továbbra is a legfontosabb hosszú távú cél a Z generáció számára, még akkor is, ha az oda vezető út egyre nagyobb pénzügyi kihívást...
Tavaly kicsit több mint 226 ezer ember változtatta meg állandó lakóhelyét, másik településre költözve Magyarországon belül.
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.