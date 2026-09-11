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Rendkívüli! 3500 milliárdos csomagot jelentett be Vitézy Dávid: erre készülhetnek a magyar utazók
Átfogó vasúti és közlekedési reformot hirdetett meg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aminek keretében egy 3500 milliárd forintos fejlesztési program indul el. A cselekvési terv legfontosabb elemei a megrendelői jogokat átvevő Országos Közlekedésszervező Zrt. (OKK) felállítása, egy több százmilliárd forintos járműbeszerzési csomag, valamint a nagy állami beruházások és a MÁV működésének teljes átszervezése.
Vitézy Dávid egy balatonfenyvesi konferencián vázolta fel a hazai közösségi közlekedés átalakításának részleteit: kiemelte, hogy a rendszerváltás óta először jött létre olyan egységes minisztérium, amely a teljes közlekedési ágazatot átfogja. A tárcavezető élesen bírálta az elmúlt évek gyakorlatát, amelyet a magánérdekek és a miniszteri kézivezérlés jellemzett, rámutatva arra, hogy korábban felsőbb utasításra még jogellenes szerződéseket is kötöttek. Az új struktúra ezzel szakítva a szakmai és mérnöki szempontokat helyezi előtérbe.
A reform alapköve a szeptember elsején megalakult Országos Közlekedésszervező Zrt. A jövőben ez az állami vállalat gyakorolja a megrendelői jogokat, intézi a jegybevételek beszedését, összehangolja a menetrendeket, és lebonyolítja a piaci versenyeztetéseket. Az állami beruházások rendszere is átalakul, mivel a miniszter szerint a korábbi bürokratikus hivatali működés szinte akadályozta a fejlesztéseket. Ezért a kötöttpályás projektek menedzsmentje kikerül a tárcától, és visszatér a pályaműködtetőkhöz, ahol egy több mint százfős szakmai csapatot építenek fel újra.
A hazai vasúti járműpark állapota kritikus, a MÁV és a HÉV szerelvényeinek átlagéletkora meghaladja a negyven évet, ráadásul a kocsik jelentős részén nincs klímaberendezés és korszerű utastájékoztatás sem. Ennek orvoslására sikerült megmenteni mintegy 640 milliárd forintnyi uniós forrást. A finanszírozásra egy olasz mintájú flottakezelői modellt vezettek be, és létrehozták a Vonatflotta Zrt.-t.
A pénzből jövő nyáron új InterCity vonatok állnak forgalomba a GYSEV vonalain, de még idén kiírják a közbeszerzést 35 emeletes elektromos motorvonatra, új akkumulátoros szerelvényekre, valamint a HÉV-flotta teljes cseréjére is. Az új járművek üzemeltetésére 2030-tól nyílt versenypályázatokat írnak ki, ahol a MÁV-nak is bizonyítania kell a piacon.
A Baross Gábor Terv keretében a minisztérium 3500 milliárd forintos kerettel rendelkezik az infrastruktúra fejlesztésére, amellyel a vasút a közutakkal egyenrangú fókuszba kerül. A kiemelt fővárosi projektek közé tartozik a HÉV-vonalak felújítása, az M3-as metró északi meghosszabbítása, a Déli Körvasút és a repülőtéri vasút megépítése, valamint a Budai Fonódó villamoshálózat déli bővítése, amelyet 2029-ben adnak át.
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Vidéken is nagyszabású tervek indulnak, Debrecenben és Miskolcon tram-train fejlesztéseket vizsgálnak, Győrben és Egerben elővárosi hálózatot építenek ki, míg Székesfehérváron új intermodális csomópont jön létre. A budapesti beruházások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében újraindul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, és egy fele-fele arányban állami, illetve fővárosi tulajdonú, közös beruházási szervezet is megalakul.
címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
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