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Brutális bírságot kapott a MÁV: durva betegséget szedett össze egy dolgozó, lecsapott a hivatal
Sem védőoltást, sem védőfelszerelést nem kapott 15 olyan munkavállaló, akiket veszélyes területen dolgoztattak, egyikük meg is betegedett - írta meg a HVG.
Ötvennégymillió forintos munkavédelmi bírsággal sújtotta a hatóság a MÁV Személyszállítási Zrt.-t, miután a társaság békéscsabai karbantartó telepének egyik dolgozója hepatitis E-fertőzést kapott. A hatósági vizsgálat kiderítette, hogy a munkavállalókat védőoltás és megfelelő védőfelszerelés biztosítása nélkül dolgoztatták a szennyvízzel érintkező munkaterületen.
A Békés Vármegyei Kormányhivatal azután tartott soron kívüli ellenőrzést a vasúttársaság járműkarbantartó és -javító telepén, hogy a fertőzéses megbetegedés napvilágra került. A vizsgálat során beigazolódott, hogy a dolgozóknak úgy kellett munkájuk során szennyvízzel érintkezniük, hogy számukra semmilyen egészségügyi és munkavédelmi óvintézkedést nem biztosítottak.
A 15 békéscsabai munkavállaló közvetlen veszélyeztetése miatt kiszabott bírság tényét Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hozta nyilvánosságra. A MÁV csütörtökön közleményben reagált a történtekre, jelezve, hogy mindenben együttműködik a hatósággal, és maradéktalanul eleget tesz a szeptember elején kiadott határozatban foglaltaknak. A vállalat hangsúlyozta, hogy az eset kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket.
A forgalom bővülését a Balaton alacsony vízállása sem tudta visszavetni.
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