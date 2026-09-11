2026. szeptember 11. péntek Teodóra
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
MÁV-vonat Budapest
Utazás

Brutális bírságot kapott a MÁV: durva betegséget szedett össze egy dolgozó, lecsapott a hivatal

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 08:30

Sem védőoltást, sem védőfelszerelést nem kapott 15 olyan munkavállaló, akiket veszélyes területen dolgoztattak, egyikük meg is betegedett - írta meg a HVG.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ötvennégymillió forintos munkavédelmi bírsággal sújtotta a hatóság a MÁV Személyszállítási Zrt.-t, miután a társaság békéscsabai karbantartó telepének egyik dolgozója hepatitis E-fertőzést kapott. A hatósági vizsgálat kiderítette, hogy a munkavállalókat védőoltás és megfelelő védőfelszerelés biztosítása nélkül dolgoztatták a szennyvízzel érintkező munkaterületen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Békés Vármegyei Kormányhivatal azután tartott soron kívüli ellenőrzést a vasúttársaság járműkarbantartó és -javító telepén, hogy a fertőzéses megbetegedés napvilágra került. A vizsgálat során beigazolódott, hogy a dolgozóknak úgy kellett munkájuk során szennyvízzel érintkezniük, hogy számukra semmilyen egészségügyi és munkavédelmi óvintézkedést nem biztosítottak.

A 15 békéscsabai munkavállaló közvetlen veszélyeztetése miatt kiszabott bírság tényét Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hozta nyilvánosságra. A MÁV csütörtökön közleményben reagált a történtekre, jelezve, hogy mindenben együttműködik a hatósággal, és maradéktalanul eleget tesz a szeptember elején kiadott határozatban foglaltaknak. A vállalat hangsúlyozta, hogy az eset kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #MÁV #bírság #szennyvíz #fertőzés #védőoltás #betegség #kormányhivatal #munkavállalók #hepatitis #békéscsaba
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:14
11:05
10:45
10:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 11.
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
2026. szeptember 10.
Súlyos kockázat derült ki Paks kapcsán: erre a magyar háztartások sincsenek felkészülve
2026. szeptember 10.
Újabb részletek derültek ki a magyar kórházi fertőzésekről: komoly eltéréseket mutatnak az adatok a várthoz képest
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hidegfront tarolja le Magyarországot: itt lesz a legerősebb a betörés
2
1 hete
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
3
7 napja
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
4
2 hete
Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba
5
3 hete
Működik a repülőjegy-trükk: így utaznak idén is potom pénzért az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Termin
tőkemozgással nem járó, egyszeri árfolyam megállapodás a forinttal szemben. Az ügyletben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy ha meghatározott külföldi pénznem üzletkötés napján jegyzett határidős forintárfolyama és a lejárati napra ténylegesen jegyzett forintárfolyama különbözik, az árfolyam különbözetet - a szerződésben meghatározott devizaösszeg tekintetében - egymásnak forintban megfizetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 10:30
Ekkora vagyonnal lett köztársasági elnök Baka András: nyaralója, drága karórája is van az államfőnek
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 10:02
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 10:31
Lesz-e itthon műtrágya támogatás? A gazdák már várják az előleget