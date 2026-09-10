2026. szeptember 10. csütörtök Nikolett, Hunor
25 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 10.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 10.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. szeptember 10.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Nikolett, Hunor

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.3 Ft
CHF: 386.88 Ft
GBP: 424.28 Ft
USD: 312.99 Ft

<h2>Skandináv lottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 9.<br> A Skandináv lottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>6, 8, 10, 15, 17, 18, 33</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 7-es találat: 0 db<br> 6-os találat: 65 db<br> 5-ös találat: 2653 db<br> 4-es találat: 44244 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45400 Ft
MOL: 5005 Ft
RICHTER: 12580 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.11: Felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 11 és 17 fokot mérhetünk. A csúcsérték általában 16 és 22 fok között alakul, azonban délkeleten, keleten ennél több fokkal melegebb lehet az idő, a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő.

2026.09.12: Vékonyodik, szakadozik, majd csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap. Csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Hajnalban 9 és 16, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.10. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Ilyenkor ugyanis a keringésünk jelentősen leterhelt, mert a szervezet számára nehezebb a plusz hőt leadni. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. (2026.09.09)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:08
10:02
09:52
09:45
09:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 9.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 10.
Megszólalt a Pénzügyminisztérium az Otthon Start átalakításáról: szigorítás jön a 3%-os lakáshitelnél?
2026. szeptember 9.
Sok magyar túl későn kér segítséget: ezek a hétköznapi tünetek akár szívinfarktust is jelezhetnek
2026. szeptember 9.
Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 10. csütörtök
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hidegfront tarolja le Magyarországot: itt lesz a legerősebb a betörés
2
1 hete
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
3
6 napja
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
4
2 hete
Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba
5
2 hete
Működik a repülőjegy-trükk: így utaznak idén is potom pénzért az élelmes magyarok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referencia kamatláb
Publikus kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR, Euro LIBOR, LIBOR, jegybanki alapkamat), amely a kamatmérték alapja, ezt egészíti ki a kamatmarge.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 10. 10:02
Megszólalt a Pénzügyminisztérium az Otthon Start átalakításáról: szigorítás jön a 3%-os lakáshitelnél?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 10. 09:13
Sok magyar szenvedése érhet véget egy csapásra: már nem kell sokáig várniuk, de joggal van elegük
Agrárszektor  |  2026. szeptember 10. 09:01
Figyelmeztetik a magyarokat: ezt sokaknak jelentenie kell a rendszerben