Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 10.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. szeptember 10.

Névnap

Nikolett, Hunor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.3 Ft

CHF: 386.88 Ft

GBP: 424.28 Ft

USD: 312.99 Ft



Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 9.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 37. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 8, 10, 15, 17, 18, 33

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 65 db

5-ös találat: 2653 db

4-es találat: 44244 db



OTP: 45400 Ft

MOL: 5005 Ft

RICHTER: 12580 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.11: Felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 11 és 17 fokot mérhetünk. A csúcsérték általában 16 és 22 fok között alakul, azonban délkeleten, keleten ennél több fokkal melegebb lehet az idő, a határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő.

2026.09.12: Vékonyodik, szakadozik, majd csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap. Csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Hajnalban 9 és 16, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.10. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Ilyenkor ugyanis a keringésünk jelentősen leterhelt, mert a szervezet számára nehezebb a plusz hőt leadni. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. (2026.09.09)

Akciók

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