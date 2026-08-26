Fordulat jön a magyar időjárásban: szerdán már ezt kapjuk a nyakunkba

Szerdán átmenetileg mérséklődik a hőség, ugyanakkor továbbra is nyárias időre számíthatunk. Az ország nagy részén egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben többnyire gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. A reggeli záporos csapadéktömbök fokozatosan elgyengülnek és megszűnnek, később már csak kevés helyen lehet csapadék.

A hajnali órákban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél kissé hűvösebb is lehet. Délután 27 és 32 fok közötti maximumokra számíthatunk. Budapesten a HungaroMet előrejelzése 21 fok körüli hajnali minimumot és 32 fokos délutáni csúcshőmérsékletet jelez.

Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, elsősorban a Tiszántúlon és Borsodban lehetnek erősebb széllökések. A csapadék esélye a reggeli órák után jelentősen csökken, így a nap nagy részében száraz idő valószínű.

A szerdai enyhülés azonban csak átmeneti lesz. Csütörtökön már ismét melegebb idő várható, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. Pénteken tovább erősödik a felmelegedés, ekkor az ország több pontján 32 és 38 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

A HungaroMet budapesti előrejelzése szintén azt mutatja, hogy a szerdai 32 fok után csütörtökön 34, pénteken pedig már 37 fok körül alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.