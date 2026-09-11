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Nincs mese, hamarosan ezért is fizetni kell Angliában: vaskos pluszköltség vár a magyar utazókra is
Az angol kormány bejelentette, hogy a polgármesterek hamarosan turisztikai illetéket vethetnek ki az ott éjszakázó látogatókra. Az intézkedés heves vitát váltott ki a turisztikai- és vendéglátóiparban, mivel a szektor szereplői szerint az adó milliárdos bevételkiesést és több tízezer munkahely megszűnését eredményezheti - tudósított az euronews.
Az új szabályozás értelmében az angliai polgármesterek a szálláshely árának bizonyos százalékát számíthatják fel turisztikai illetékként. Az adó minden szállástípusra – beleértve a szállodákat, a magánszálláshelyeket, a panziókat és a vendégházakat – egyaránt vonatkozik, és nemzetiségtől, valamint az utazás céljától függetlenül minden vendéget érint.
A felszámítható összeg nincs felülről korlátozva, de a várakozások szerint nem haladja majd meg a szállásdíj 5 százalékát. Több polgármester, köztük London vezetője is jelezte már, hogy tartja magát ehhez a határhoz. Az illetéket várhatóan 2029 végéig vezetik be. Manchester egyébként már 2023-ban elindította a saját rendszerét, amelynek értelmében a belvárosi szállodákban és a rövid távú lakásbérleményekben éjszakánként és szobánként 1 fontot kell fizetni, amennyiben az ingatlan éves bérleti értéke eléri a 75 ezer fontot.
A döntés nem aratott osztatlan sikert, hiszen egyes települések, köztük a tengerparti üdülőhely Skegness, valamint Hartlepool polgármestere már jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel. A turisztikai szektor szereplői is élesen bírálják a tervet. A UKHospitality szakmai szervezet becslése szerint az 5 százalékos illeték 2030-ban 11,9 millióval kevesebb vendégéjszakát és 1,8 milliárd fontos (mintegy 2,1 milliárd eurós) turisztikai bevételkiesést eredményezne, emellett közel 33 ezer munkahely megszűnésével járna.
A Turisztikai és Utazási Világtanács (WTTC) szerint az adó rontja az Egyesült Királyság versenyképességét. Kutatásuk alapján a legnagyobb küldőpiacokról – az Egyesült Államokból, Franciaországból és Németországból – érkező utazók 29 százaléka fontolóra venné egy másik úti cél választását egy 10 eurós illeték bevezetése esetén. A brit lakosok körében ez az arány még magasabb, 39 százalék.
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Nem Anglia az egyetlen az Egyesült Királyságban, ahol turisztikai adót alkalmaznak. Skóciában Edinburgh idén nyáron vezette be az 5 százalékos szállásilletéket, amely legfeljebb öt egymást követő éjszakára számítható fel. Walesben pedig 2027 áprilisától a helyi önkormányzatok személyenként és éjszakánként legfeljebb 1,30 fontos adót vethetnek ki.
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