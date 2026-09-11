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Nagyot változik a HÉV közlekedése: komoly korlátozásra kell felkészülniük az utasoknak

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 12:01

Egy szakaszon csak pótlóbusszal lehet utazni a H9-es jelzésű HÉV-en, ez pedig egy héten át tart.

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Karbantartási munkálatok miatt szeptember 14. és 20. között rövidített útvonalon közlekedik a H9-es HÉV, a kimaradó Szabadságtelep és Csömör közötti szakaszon pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat - közölte a BKK.

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A tájékoztatás szerint a szerelvények a hétfőn kezdődő, egyhetes időszakban kizárólag az Örs vezér tere és Szabadságtelep megállók között járnak. A vonal ezen felüli szakaszán a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni.

A BKK emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a Csömörről az Örs vezér tere felé tartóknak érdemes megfontolniuk a 419-es autóbusz igénybevételét, amely a korlátozás ideje alatt is közvetlen alternatívát biztosít a főváros irányába.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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